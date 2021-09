Skyrim è terrificante: la divertente fuga dopo i colpi di un “grande” nemico

Tutti i più grandi videogiochi del passato sono sempre in grado di regalare grandi sorprese, se giocati senza approfondire eccessivamente i loro contenuti: naturalmente, anche Skyrim non rappresenta un’eccezione a questa regola.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls continua infatti ad attirare nuovi fan alla scoperta del capolavoro open world di Bethesda, che però può riservare qualche spaventoso incontro, come ha avuto modo di osservare un giocatore alle prese per la prima volta con i giganti.

Ancora oggi il capolavoro di Bethesda continua a essere approfondito dai fan anche grazie alle mod, che sono in grado di farci unire con la banda di compagni perfetta.

In alcuni casi, possono perfino riuscire a trasformare completamente l’avventura, anche se potrebbe essere necessario installare ben 1200 mod.

L’utente Reddit CullTheGreat ha ammesso che questa fosse la sua prima volta su Skyrim e che, proprio per questo motivo, è rimasto estremamente sorpreso dal super colpo che i giganti sono in grado di infliggere.

Pensando inizialmente di poterli affrontare con pochi problemi, il giocatore ha deciso di equipaggiare il suo arco per infliggere piccoli danni ad un gigante nemico.

Tuttavia, lo spaventoso avversario stava già affrontando a sua volta un altro arciere: quasi come a voler dimostrare al fan di Skyrim tutta la sua forza, il gigante lo sconfigge facilmente con uno dei suoi super colpi, facendo letteralmente volare l’altro avversario sopra la sua testa.

Dopo aver capito che quello stesso identico attacco sarebbe capitato a lui, il giocatore decide di effettuare una «ritirata strategica» fuggendo a gambe levate dall’inseguimento, come potete vedere nella divertente clip video condivisa sul forum Reddit dedicato a Skyrim:

Come sottolineato dagli altri utenti del forum, è possibile dire che si tratti di un vero e proprio rito di passaggio per chiunque voglia giocare a Skyrim: vedere quel potentissimo colpo serve infatti a far capire ai giocatori di stare alla larga il più possibile da questi nemici.

Il risultato del video è stato sicuramente molto buffo, ma serve anche come ulteriore dimostrazione di quanto Skyrim ancora oggi possa sorprendere e fare paura ai nuovi giocatori.

Chissà se il fan intenderà installare delle mod per non terrorizzarsi più di fronte ai giganti: sono infatti disponibili innumerevoli aggiunte, che permettono perfino di trovare le RTX 3080.

Ad ogni modo, l’avventura di Bethesda è talmente apprezzata da vedere spesso ricreati suoi elementi nei lavori dei fan, come una spettacolare armatura dedicata a Namira.

C’è chi però ha deciso di portare l’avventura perfino nella vita reale, come dimostrato da una folle missione nel fast food spopolata su TikTok.