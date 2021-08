Skyrim con Jedi e spade laser esiste, e si chiama Sky Wars

The Elder Scrolls V Skyrim è tuttora uno degli episodi più apprezzati dell’intera serie, e non pago delle numerose versioni già esistenti è pronto a tornare grazie a una nuova Anniversary Edition.

Non è escluso che molti appassionati delle gesta del Dovahkiin siano anche dei fan di Star Wars, motivo in più per ammirare l’opera di un fan che è riuscito a unire entrambi i franchise.

Manifestazioni di affetto nei confronti di saghe longeve e popolari come quella di The Elder Scrolls sono all’ordine del giorno, e alcune, come questo splendido diorama a tema Skyrim, lasciano davvero sbalorditi.

Dal lancio dell’avventura del Sangue di Drago sono già trascorsi dieci anni, un tempo sufficiente per scoprire molti segreti, come quello che riguarda lo strano rapporto tra volpi e tesori.

Se è vero che il setting narrativo di The Elder Scrolls è molto lontano da quello di Star Wars, è anche vero che le mod danno la possibilità di spaziare senza tenere in considerazioni nessi logici troppo limitanti.

Lo sa bene l’utente gg77, modder che ha dat0 vita ad un contenuto che consente di portare la saga creata da George Lucas nelle fredde terre della regione di Tamriel (via GameRant).

La mod è letteralmente piena di contenuti a tema Star Wars come droidi da battaglia, cavalieri Jedi, spade laser e tanti altri elementi iconici della space-opera nata nel lontano 1977.

Presenti anche numerose location che hanno fatto la storia del franchise, come lo spazioporto di Mos Eisley, il deserto di Tatooine, le caverne del pianeta Hoth e molte altre.

Oltre alle iconiche spade laser, in questa strana versione di Skyrim sarà possibile utilizzare anche i classici blaster, molto utili nel caso in cui dovessimo affrontare un gran numero di avversari contemporaneamente.

Se tutti questi dettagli vi hanno incuriosito, date un’occhiata al video qui sotto e lasciatevi trasportare da questo contenuto aggiuntivo rigorosamente fan-made:

Tornando alla versione originale di Skyrim, molti di voi ricorderanno le tipiche maschere presenti nel gioco, utili per sbloccare una serie di poteri aggiuntivi. Una delle più preziose esiste davvero, ancora una volta grazie all’impegno di un fan.

Si tratta di oggetti importanti tanto quanto le Anime di Drago, spesso difficili da ottenere (anche se c’è un modo per averne una senza alzare un dito).

Se avete amato il gioco alla follia, dovete sapere che la celebre sequenza iniziale a bordo del carro ha richiesto molto tempo per essere perfezionata a causa di una fastidiosissima ape.