Skyrim, ancora più draghi con questa mod ispirata ad House of the Dragon

Nel caso i draghi di Skyrim non bastassero, qualcuno ne ha aggiunti altri con la nuova mod ispirata alla serie House of the Dragon.

La serie prequel de Il Trono di Spade, anch’essa tratta da un romanzo che potete trovare su Amazon, è l’ultimo grande prodotto di HBO dedicato al franchise.

Il quale ha ispirato molte altre storie in quanto a tematiche e messa in scena, visto che anche Final Fantasy XVI avrà tematiche e scene molto simili.

Il Trono di Spade aveva già fatto la sua comparsata in Skyrim, ma ora tocca alla mod relativa al prequel.

Come riporta PC Games N, molti dei draghi di House of the Dragon sono arrivati nelle lande di Skyrim sotto forma di mod.

Balerion, Vhagar e Meraxes sono stati aggiunti all’immortale avventura di Bethesda, e potranno svolazzare per i gelidi cieli del mondo di gioco.

La mod “Conquest Trio” aggiunge tre dei draghi presenti in House of the Dragon al gioco di ruolo open world, e i risultati sono davvero impressionanti. I tre draghi sono ovviamente dei sostituti, e l’effetto è molto appropriato.

Vhagar sostituisce Paarthurnax, Balerion per Alduin e Meraxes sostituisce il drago leggendario nell’espansione Dawnguard.

Il modder archlyde123 ha basato questa versione del trio House of the Dragon sulle mod originali di Game of Thrones e House of the Dragon di KaienHash, apportando alcune modifiche alle proporzioni delle ali e della testa per adattarsi più da vicino ai draghi visti sullo schermo.

La mod rende le teste dei draghi in tutto il gioco un po’ più piccole, riducendole all’80% delle loro normali dimensioni, e aumenta le dimensioni e la lunghezza delle loro code. Archlyde123 ha anche rielaborato l’aspetto delle loro ali.

Potete scaricare la mod tramite l’immortale Nexus Mods per dare alle vostre versioni di Skyrim ancora più epicità.

Se il titolo di Bethesda era già il miglior gioco di sempre, almeno per i Nightwish, ora lo sarà ancora di più.

A proposito di serie HBO, invece, tra poco toccherà a The Last of Us esordire sul piccolo schermo: manca davvero poco.