Final Fantasy XVI come Il Trono di Spade: ci saranno scene di sesso e violenza

Final Fantasy XVI ci aveva già fatto vedere, dai primi trailer, una certa tendenza a voler cambiare il tono del racconto rispetto al solito.

Dopo il quindicesimo episodio, che potete ancora acquistare su Amazon, i fan hanno bisogno di tornare a sognare con la loro fantasia finale.

Un titolo che già ha fatto discutere alcuni fan, visto che il producer ha candidamente ammesso che Final Fantasy XVI non piacerà a tutti per via delle novità introdotte.

Tra cui il ruolo dato alle protagoniste femminili nel gioco, di cui una che sarà di spicco e centrale nella trama.

La quale sarà molto intensa e matura a quanto pare perché, in pieno stile Trono di Spade, avrà dei contenuti molto forti.

Come riporta Kotaku, infatti, Final Fantasy XVI conterrà scene di sesso esplicite e molta violenza, a quanto pare.

Secondo la valutazione MSRB in Brasile, FFXVI è considerato un gioco 18+ per via dei contenuti che sono stati inseriti dal team di sviluppo.

Una traduzione della valutazione pubblicata su Reddit ci dà anche l’idea dei contenuti in questione, che vengono descritte come “circostanze attenuanti”.

Ecco l’elenco dei contenuti pubblicati sul sito web Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza:

Scene di sesso (non mostrate per intero)

Contenuto sessuale (mostrato e discusso)

Morti intenzionali

Scene di tortura raffiguranti vittime sofferenti

Uso di droghe

Prostituzione

Crimini d’odio

«Quando si cerca di raccontare una storia con temi per adulti difficili, queste valutazioni possono finire per diventare un po’ un ostacolo. E ti ritrovi a cambiare le cose che volevi fare nel gioco in base a quella valutazione», ha dichiarato in passato il producer Naoki Yoshida ai microfoni di Gamespot.

Chissà come i misteriosi personaggi interagiranno con questi contenuti, e come ne faranno parte, anche se non conosciamo l’intero cast del gioco.

Nel frattempo sembra che ci sia una data di uscita piuttosto concreta, che forse verrà confermata ai prossimi The Game Awards.