Skull & Bones si mostra finalmente per colpa di un leak, Ubisoft risponde

Skull & Bones, il gioco piratesco di Ubisoft annunciato quattro anni fa, è rimasto nel silenzio per tutto questo tempo. Poco fa è stato mostrato, anche se in maniera non intenzionale.

Il titolo nacque dall’idea di creare un DLC di Assassin’s Creed Black Flag, che potete recuperare su Amazon, ma Ubisoft non ha mai mostrato granché del gioco.

E pensare che, anni fa, era stata annunciata anche una serie TV legata a Skull & Bones, con una produzione anche molto più importante di quanto ci si possa aspettare.

Di recente Ubisoft aveva lasciato intendere che, effettivamente, avremmo rivisto il titolo in azione. Anche se il trailer di cui vi parliamo oggi non è stato intenzionale.

Poche ore fa, infatti, è stato diffuso un leak di Skull & Bones. Un video che mostra alcune delle meccaniche di gioco, ed il tutorial.

Non essendo stato (ancora) pubblicato per vie ufficiali, lo potete vedere per il momento raggiungendo questo indirizzo che è stato diffuso da Gamespot.

Dal video capiamo che il giocatore avrà un sistema di reputazione, attraverso il quale potrà diventare il pirata più famigerato di tutti i mari.

Ci sarà il crafting, la classica crescita del personaggio attraverso uno skill tree, equipaggiamenti da sbloccare, ed ovviamente un mondo da esplorare con tanti segreti e personaggi da incontrare e sfidare.

L’idea è quella di fondere il gameplay di un Sea of Thieves con quello degli open world classici di Ubisoft.

A questo proposito, sembra proprio che il leak del video sia stata una questione di qualche giorno, stando a come Ubisoft ha risposto tramite Twitter:

Keep your eyes on the horizon… ️ pic.twitter.com/BWaH9QfYUb — Skull & Bones (@skullnbonesgame) April 29, 2022

«Mantenete lo sguardo sull’orizzonte», suggerisce Ubisoft con un brevissimo video in loop dal profilo ufficiale di Skull & Bones.

Con l’arrivo dell’estate videoludica, è probabile che vedremo davvero il vociferato mega-evento di Ubisoft, di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa.

Un leak che arriva a stretto giro dall’annuncio di Project Q, un nuovo battle arena che punta a sfidare Fortnite.