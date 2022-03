Skull and Bones sta per arrivare: ora potete provarlo gratis in anteprima

Dopo un periodo di sviluppo estremamente lungo e reboot che avevano fatto sembrare il lancio sempre più difficoltoso, Ubisoft sembra ormai certa di aver trovato la giusta direzione per Skull and Bones, preparando il terreno per il suo arrivo sul mercato.

La casa di Assassin’s Creed ha deciso infatti di lanciare un’interessante iniziativa per i fan interessati alla nuova avventura piratesca: la software house ha dato il via al programma insider per provare il titolo in anteprima.

Il feedback degli appassionati sarà infatti molto importante per lo sviluppo, dato che il publisher ha già rivelato che sarà prevalentemente un titolo multiplayer.

Ubisoft aveva inoltre promesso che il lancio sarebbe avvenuto nel prossimo anno fiscale, ovvero entro la fine di marzo 2023: l’avvio di un programma di beta testing sembra dunque un ulteriore indizio sull’ottimo stato dei lavori in corso.

Come riportato da GameSpot, il publisher ha già aperto le candidature per partecipare alla prova gratis ad accesso anticipato di Skull and Bones, che al momento sarà riservata a un pubblico molto limitato.

L’intento è infatti quello di dare maggiore priorità possibile ai consigli degli appassionati: gli autori di Assassin’s Creed seguiranno poi i loro consigli per perfezionare ulteriormente l’esperienza di gioco piratesca.

Nella pagina ufficiale vengono anche descritti quali sono i requisiti per il candidato ideale di questa nuova grande avventura:

«Il candidato o la candidata ideale deve essere fan di Skull & Bones, deve avere passione per lo sviluppo di videogiochi e deve avere molto tempo libero da dedicare al testing, alla segnalazione di bug ed errori e, in generale, all’invio di feedback».

We are kicking off our Insider Program, a unique opportunity for a selected few to test early versions of Skull and Bones & share feedback. Apply now if you think you have what it takes! — Skull & Bones (@skullnbonesgame) March 9, 2022

I candidati selezionati da Ubisoft dovranno inoltre firmare un accordo di non divulgazione, oltre a rispettare il codice di condotta stabilito dalla software house: se siete interessati a dare il vostro contributo, potete provare a mandare la vostra candidatura al seguente indirizzo.

Sembra dunque che la riorganizzazione di Skull and Bones come Game as a Service sia quasi terminata: gli sviluppatori avevano dovuto ricominciare i lavori praticamente da zero, motivo per il quale per molto tempo non se ne è saputo più nulla.

Nonostante il co-director del progetto abbia recentemente lasciato la compagnia, l’avventura piratesca non sembra essersi arenata in alto mare e sembra pronta per un lancio imminente.