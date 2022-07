Skull and Bones ha una data di uscita, ed è decisamente coraggiosa

Aggiornamento 20.24 Nell’evento di presentazione, Ubisoft ha svelato la data di uscita di Skull and Bones, ed è molto coraggiosa. Il titolo sarà infatti sarà disponibile l’8 novembre 2022, un giorno prima di God of War Ragnarok.



È arrivato il momento di Skull and Bones, l’atteso gioco piratesco che Ubisoft annunciò tanti anni fa, per poi scomparire nell’ombra.

Nato dalla scintilla di Assassin’s Creed Black Flag, che potete recuperare su Amazon, questo progetto doveva essere un DLC per il titolo della saga degli Assassini.

Negli anni siamo tornati a parlare di Skull and Bones un sacco di volte, ma mai con delle conferme o informazioni ufficiali da Ubisoft.

Ma dopo tutto questo silenzio, il publisher ha finalmente tolto il velo sul gioco, e dato un appuntamento per un evento speciale di presentazione.

Ubisoft ha infatti fissato un appuntamento per la giornata di oggi, 7 luglio 2022, in cui vedremo per la prima volta Skull and Bones dalle ore 20.00.

L’annuncio è arrivato ovviamente tramite i canali social ufficiali, i quali hanno preannunciato i contenuti dell’evento:

Pirates, get ready. The #SkullandBones gameplay reveal is today! Tune-in at 11am PT / 8pm CEST. A pre-show with surprises will start at 10.45am PT / 7.45pm CEST. https://t.co/xAxsCCY7Zq and https://t.co/ZMXmpzCSsp pic.twitter.com/HaOoOAazH7 — Skull and Bones (@skullnbonesgame) July 7, 2022

Se siete curiosi di vedere una volta per tutte cos’è Skull and Bones, potete seguire l’evento dal vivo attraverso il canale YouTube e il canale Twitch di Ubisoft.

Inoltre ci sarà un pre-show, a partire dalle 19.45, sempre sugli stessi canali, in cui Ubisoft promette addirittura delle sorprese.

E se oggi vedremo finalmente di che pasta è fatto il titolo piratesco, Ubisoft ha annunciato anche un nuovo evento tramite il sito ufficiale.

Il 10 settembre alle ore 21.00 ci sarà un nuovo Ubisoft Forward, un evento dedicato a tutte le novità del publisher francofono, che più volte ha proposto negli anni.

Stando alla descrizione dell’evento, ci saranno aggiornamenti e notizie su vari giochi e progetti dei team di Ubisoft in tutto il mondo.

Chissà se Skull and Bones possa dare l’inizio ad una sferzata per Ubisoft, in un periodo che non è esattamente florido, visto anche cosa è stato costretto a fare Yves Guillemot di recente.

