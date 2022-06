Skull and Bones, l’avventura piratesca di Ubisoft è vicina? Spunta la data di lancio

Sembra ormai sempre più imminente il nuovo atteso reveal di Skull and Bones, l’avventura piratesca di Ubisoft protagonista di uno sviluppo travagliato ma che sarebbe ormai vicina al lancio.

La casa di Assassin’s Creed (potete acquistare Valhalla a un prezzo speciale e in consegna rapida su Amazon), stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, sarebbe infatti ormai pronta a fare un grande annuncio e svelare la data di lancio definitiva del titolo.

Nelle ultime ore erano infatti trapelate le prime classificazioni degli enti di valutazione: un segnale importante che qualcosa si sta muovendo, come sembrerebbe essere stato confermato da un insider.

Come riportato da VGC, sono infatti arrivate informazioni molto interessanti dall’account Twitter Aggiornamenti Lumia, sempre attivo nel riportare le ultime modifiche sugli store Xbox e Windows prima che diventino di dominio pubblico: sembra che il lancio di Skull and Bones sia attualmente previsto per l’8 novembre 2022.

Se l’indiscrezione fosse confermata, questo significherebbe che il lancio entro la fine dell’anno sarebbe ufficialmente confermato: Ubisoft si era detta certa di poter lanciare il titolo entro la fine dell’anno fiscale, ma ciò avrebbe potuto comportare anche i primi mesi del 2023.

L’insider sottolinea che un annuncio da parte di Ubisoft sarebbe ormai «imminente», sottolineando che dalla pagina Xbox Store emergerebbero già molti dettagli interessanti come bonus pre-order, missioni speciali, bonus pack, artbook e colonna sonora digitali.

Skull & Bones announcement is imminent. Xbox Store listings are ready, some examples: 1) SKULL AND BONES™ PRE-ORDER BONUS

2) Bloody Bones' Legacy Mission

3) The Ashen Corsair Mission

4) Smuggler Pass Token

5) Digital Soundtrack and Artbook

6) Premium Bonus Pack

… — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 28, 2022

Skull and Bones: 2022-11-08 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 28, 2022

L’indiscrezione confermerebbe quanto precedentemente affermato dall’insider Tom Henderson su TryHardGuides, secondo il quale Ubisoft avrebbe in mente di svelare gameplay e data di lancio a partire dalla prossima settimana.

La lunga attesa per l’avventura piratesca, che metterà al primo posto la componente multiplayer, potrebbe dunque essere vicina alla fine: in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali e conferme, vi raccomandiamo come di consueto di prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Alcuni fortunati utenti hanno anche avuto la possibilità di provarlo in anteprima e offrire feedback agli sviluppatori: se le voci saranno confermate, presto tutti i giocatori potranno ufficialmente vederlo in azione.