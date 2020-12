Noto sito paragona Cyberpunk 2077 a Hitler e a quanto pare la trova una grande idea

Ogni tanto, nessuno ha capito bene perché, spuntano online dei paragoni senza capo né coda, che si mettono ad affiancare eventi più o meno riusciti del mondo mediale a tragedie e atrocità che hanno purtroppo segnato la storia dell’uomo. Così, dopo che qualche mese fa qualcuno aveva affiancato The Last of Us – Parte II a Schindler’s List, il noto sito Paste sta generando polemiche non indifferenti da diverse ore. Il motivo? Ha paragonato Cyberpunk 2077, nelle lezioni che l’industria deve trarre dai suoi errori, ad Adolf Hitler nel 1938. E si fatica a capirne il perché.

Nel pezzo sul sito, che conta oltre 230mila follower su Twitter e si occupa di musica, film e cultura, leggiamo:

Cyberpunk 2077 è il gioco dell’anno allo stesso modo in cui Hitler fu l’uomo dell’anno per il Times nel 1938 – non come premio o riconoscimento, ma come avvertimento e monito per il resto del mondo. (E no, non stiamo comparando un brutto gioco al più grande mostro della storia, ma se cercavate un esempio di quando un premio non è davvero un premio, diciamo che il Time ha posto lo standard nel 1938).

Nonostante questa precisazione, a cui fa seguito un elenco in tredici punti in cui viene spiegato cosa dobbiamo trarre dalla lezione avuta da CD Projekt RED per via della questione console di Cyberpunk 2077, il titolo ha fatto estremamente discutere e sono tantissime le personalità dell’industria intervenute per far notare quanto poco opportuna suoni l’analogia.

Lo sviluppatore Rami Ismail spiega che «forse delineare un’analogia tra un videogioco uscito male e, letteralmente, Hitler non è la migliore delle idee.» Lo scrittore Mitch Dyer fa notare che «vi siete resi conto che tutto il mondo può vedere questo tweet, vero?»

you tweeted this for the world to see, you know that right? — Mitch Dyer (@MitchyD) December 23, 2020

Roger Clark, doppiatore di Red Dead Redemption 2, sottolinea «che comparazione inopportuna», mentre l’influencer conosciuta come Ashley scrive che «per dirla in breve, state paragonando l’architetto dell’olocausto a un videogioco buggato.»

Il giornalista Gabe Gurwin di GameSpot scrive «dovrei vedere se i miei parenti che sono morti combattendo contro i nazisti si sarebbero arrabbiati allo stesso modo per un gioco buggato».

Gonna see if my relatives who died fighting the Nazis were also this angry about a buggy game — Gabe Gurwin (@GamingAngelGabe) December 23, 2020

Dopo oltre mille commenti di polemiche, effettivamente Paste ha deciso di proporre l’articolo sul suo profilo social non rilanciando il cinguettio dove evidenziava il titolo dell’articolo – quello dove traccia l’analogia con Hitler – ma riproponendo quello precedente, che non svelava il titolo ma lo definiva in modo curioso «gioco dell’anno».

Cyberpunk 2077's multiple failures sum up everything wrong with the videogame industry. That makes it the real game of the year. https://t.co/JPxgQwcDwj pic.twitter.com/9jnMd21rzo — Paste Games (@PasteGames) December 22, 2020

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Il gioco è giocabile anche su PS5 e Xbox Series X|S, ma per ora solo in retrocompatibilità. Nel 2021 è previsto anche l’arrivo su next-gen, che non ha ancora una data precisa.

Il gioco è finito al centro di polemiche per le storture della sua versione console, assolutamente non all’altezza di quella PC e mai mostrata prima del lancio girare su PS4 e Xbox One standard.

Addirittura, Sony ha deciso di sospenderne la vendita su PlayStation Store fino a contrordine, in attesa delle patch maggiori in arrivo per gennaio e febbraio.