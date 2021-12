Silent Hill e Del Toro avranno ancora qualcosa da spartire? Risponde il regista

P.T. è diventato col tempo un piccolo culto, visto che parliamo della terrorizzante demo del Silent Hill mai nato, battezzata Playable Teaser, la quale immergeva il giocatore in contesto assolutamente terrorizzante.

Trattandosi del primo antipasto di quello che avrebbe dovuto essere il reboot della saga di Silent Hill, il gioco era salito agli onori della cronaca per essere curato da Hideo Kojima e Guillermo Del Toro.

Purtroppo, il progetto venne poi abbandonato gettando i fan della saga Konami nello sconforto più assoluto, tanto che ancora oggi i fan sembrano non aver perso del tutto le speranze.

Nonostante si parli di uno o più capitoli di Silent Hill attualmente in lavorazione, è improbabile che “quel” P.T. possa mai rivedere la luce, tanto che ora Del Toro ha nuovamente discusso della possibilità di essere legato al franchise Konami, prima o poi.

Guillermo del Toro ha infatti ribadito di non stare lavorando a nessun nuovo progetto legato al marchio Silent Hill, nonostante il recente teasing del regista premio Oscar ai The Game Awards abbia fatto viaggiare con la fantasia i fan.

«No, per niente», ha risposto del Toro in una recente intervista al podcast Happy Sad Confused (via GameSpot) quando gli è stato chiesto se stesse lavorando a qualche nuovo capitolo della saga.

Ai The Game Awards, Del Toro ha infatti detto di amare la direzione artistica di Silent Hill e di sperare in un nuovo gioco del franchise horror.

«È solo una di quelle cose nella mia vita che non ha senso», ha reso noto del Toro a proposito del cancellato Silent Hills. «Volevo solo punzecchiare Konami, visto che ancora oggi non me ne capacito. Era un progetto così perfetto, quello che stavamo per fare era così coinvolgente».

Prima di Silent Hills, Del Toro ha collaborato con lo sviluppatore di Saints Row, Volition, su un altro gioco horror chiamato Insane, progetto cancellato nel 2012.

