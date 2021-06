Silent Hill: scovato un improbabile collegamento tra due capitoli della serie

La saga di Silent Hill ha terrorizzato negli anni un numero imprecisato di giocatori, rimasti affascinati dalle atmosfere horror della serie Konami.

Peccato che, a differenza del franchise di Resident Evil vivo e vegeto grazie all’uscita di Village, l’horror nato su PSOne è stato purtroppo accantonato dal publisher giapponese.

Se nonostante tutto qualche team di sviluppo continui a seguire le orme del compianto P.T., della serie originale non v’è traccia.

Ora, via Reddit, un utente ha scovato però un interessante aggancio (anche se sarebbe meglio parlare di vero e proprio Easter Egg) che collega due episodi ben noti del franchise.

In Silent Hill Downpour sarebbe infatti presente la porta d’ingresso (rigorosamente blindata da lucchetti e catenacci di ogni genere) dell’appartamento di Henry Townshend in Silent Hill 4: The Room, il capitolo sviluppato da Konami e uscito nel 2004 per diverse piattaforme.

A destra sembra esserci anche la cucina (con tanto di frigorifero) vista nel gioco originale, cosa questa che rende la scenografia un chiaro copia incolla assolutamente voluto da parte degli sviluppatori.

Poco sotto, l’immagine immortalata da un giocatore direttamente dallo schermo della propria TV:

Essendo The Room ambientato nel complesso South Ashfield Heights, ad Ashfield (una cittadina limitrofa a Silent Hill), è improbabile che vi sia un collegamento reale tra i due capitoli, nonostante siano di fatto considerati entrambi canonici.

In Downpour il protagonista è invece Murphy Pendleton, un carcerato costretto a vagabondare nei pressi della cittadina spettrale dopo un grave incidente stradale.

Se aspettate un nuovo episodio del franchise, non abbiamo buone notizie per voi: Konami non parteciperà all’ormai imminente E3 2021, visto che il publisher giapponese ha deciso di saltare l’appuntamento.

Infine, sulle pagine di SpazioGames trovate in ogni caso anche la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di Silent Hill.