Il nuovo clone di P.T. in esclusiva PlayStation potrebbe essere il migliore di sempre

P.T. è l’ormai celebre teaser giocabile che avrebbe dovuto fare da apripista al nuovo titolo horror di Hideo Kojima.

Nel 2014, il papà di Metal Gear Solid salì sul palco della Gamescom per svelare il suo progetto in collaborazione con Guillermo Del Toro, Silent Hills, reboot della nota serie Konami.

Purtroppo, però, il gioco fu successivamente cancellato a seguito della rottura del game designer e la casa di produzione nipponica, lasciando quindi solo questo teaser giocabile.

Negli anni, tuttavia, abbiamo visto un numero realmente sorprendente di titoli più o meno riusciti che hanno tentato di “ereditare” il fascino di P.T. con risultati altalenanti.

Il successo di Resident Evil Village di Capcom ha sicuramente smosso le acque, tanto che un nuovo horror annunciato per le piattaforme PlayStation promette di colmare il vuoto: stiamo parlando di Luto.

In sviluppo da Broken Bird Games, un piccolo studio indipendente con sede in Spagna, il gioco sarà pubblicato da Lanzadera.

Il video sottostante mostra un gameplay che ricorda molto da vicino il Playable Teaser dell’ormai defunto progetto Hideo Kojima (via Game Rant).

Luto esplorerà il dramma della perdita dei propri cari e la paura dell’oscurità causata dall’ansia e dalla depressione.

Il gioco tratterò quindi tematiche delicate come le malattie mentali, proponendo una prospettiva unica sull’argomento in grado di aiutare a comprendere meglio tutti coloro che sono afflitti da tali condizioni.

Tuttavia, l’atmosfera inquietante di Luto sembra promettere un’esperienza all’altezza per tutti i fan di tematiche horror. Il gioco, atteso su PS4 e PS5, non dispone in ogni caso di una data di uscita.

Un'immagine di P.T.

Di cloni di P.T. ricordiamo il terrorizzante Visage e lo sfortunato Allison Road, sebbene non sempre imitare l’opera originale è risultata essere una buona idea.

Ancora fresca infatti la delusione legata all’horror Evil Inside che, come vi abbiamo spiegato per filo e per segno nella nostra recensione, non è riuscito a replicare il fascino dell’originale.

Da tempo si parla del fatto che il prossimo progetto del team indipendente Kojima Productions possa essere proprio un horror, visto che alcuni indizi portano in quella direzione.

Ma non solo: un fan ha ricreato P.T. nello splendore dell’alta definizione e dei 60 fotogrammi al secondo, come fosse stato rilasciato proprio durante la neonata generazione di PS5.