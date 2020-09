Animal Crossing: New Horizons è pronto per Halloween con il nuovo aggiornamento

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Animal Crossing: New Horizons a tema Halloween che porta il titolo alla versione 1.5.0.

Ecco l’elenco completo delle novità:

Vi abbiamo riportato tempo fa che il titolo ha avuto un successo davvero straordinario, piazzando ben 13,41 milioni di copie nelle prime sei settimane di commercializzazione. Nella nostra recensione, dove il gioco si è aggiudicato un eccellente 9.3, vi abbiamo detto che «Animal Crossing New Horizons rappresenta la perfetta summa di ciò che Animal Crossing è stato fino ad ora, riproponendo quanto di buono fatto dagli episodi precedenti e arricchendolo con nuovi contenuti e nuove meccaniche.»

