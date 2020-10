Silent Hills vive: P.T. funzionerà anche su PlayStation 5

Probabilmente non esiste un gioco, o meglio la demo di un gioco, che abbia avuto più vicissitudini e una vita così bizzarra come P.T. Il titolo, ricorderete, è una versione dimostrativa pubblicata per anticipare il lancio di Silent Hills, il nuovo capitolo della leggendaria serie horror firmato Hideo Kojima poi cancellato in seguito alla separazione del game designer da Konami.

Poco dopo la cancellazione del progetto, il publisher rimosse P.T. dal PlayStation Store e impedì di fatto agli utenti di riscaricarlo dal negozio online, per cui chiunque avesse la demo installata sulla propria PS4 non ha mai potuto eliminarla, pena la perdita definitiva del gioco.

La buona notizia trapelata nel fine settimana è che la demo di Silent Hills funzionerà anche su PlayStation 5, almeno stando a quanto comunicato da Sony.

Il platform owner ha infatti svelato una lista di 10 titoli che non saranno compatibili con la nuova console, e tra questi non viene menzionato P.T., come notato da Eurogamer.net.

Inoltre, sono stati forniti tutti i dettagli relativi al trasferimento non solo dei salvataggi ma anche dei dati di gioco da PS4 a PS5, e questi prevedono il passaggio tramite wi-fi o ethernet così come il più sicuro USB.

Ricapitolando, quindi, non ci dovrebbero essere problemi di compatibilità – a meno che Sony non si riferisse esclusivamente a prodotti ora acquistabili e non, nel complesso, a tutta la libreria mai esistita su PlayStation 4 – e neppure per il passaggio del contenuto da una console all’altra.

Così facendo, i fan di Silent Hill, di Kojima e della Konami che fu potranno continuare a godersi uno degli horror più apprezzati degli ultimi anni e che, paradossalmente, non è mai uscito davvero.

Quanto al ritorno del franchise, le notizie in tal senso sono contrastanti: l’editore giapponese sta valutando varie piste, mentre sarebbe in corso lo sviluppo da almeno un paio di anni di un soft reboot a guida Team Silent in esclusiva proprio per PlayStation 5.