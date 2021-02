Silent Hill, il primo capitolo ispira il nuovo horror Banned Memories

I fan del primo Silent Hill hanno un nuovo titolo da aspettare con trepidazione nel 2021: è Banned Memories.

Banned Memories è un survival horror fortemente ispirato al capitolo di debutto dell’amata saga di Konami, da tempo congelata.

Il gioco ha attirato l’attenzione degli appassionati del genere grazie alla “promozione” dell’insider di Resident Evil Dusk Golem sui social e sul forum Resetera.

Nelle ultime ore è stato infatti pubblicato un nuovo e piuttosto corposo gameplay, che rivela come lo sviluppo sia quasi terminato.

Il progetto è guidato da una sola persona ed è basato sul motore grafico Game Maker: Studio 1.4.

Viene fatto notare che il gioco è in realtà molto meno scuro rispetto a quello che vediamo nella clip, a causa della compressione di YouTube.

Ad ogni modo, il gioco ha ora animazioni migliori, molte più location da esplorare, nuovi oggetti e combinazioni di oggetti, personaggi aggiuntivi e una grafica di gran lunga superiore.

Banned Memories è stato in cantiere per la bellezza di nove anni «ma è quasi completo ora», per cui possiamo aspettarci delle novità a breve.

In assenza di Silent Hill, l’eredità da horror psicologico viene raccolta così dalla scena indie, dal basso come in questo caso o più in alto come nella circostanza di The Medium.

Il team di sviluppo originale è comunque ancora attivo: il director Toyama ha ad esempio fondato un suo nuovo studio ed è all’opera sul primo progetto per, ovviamente, un altro horror.

Allo stesso modo, l’art director ha parlato soltanto poche ore fa di Silent Hill 2, rivelando sui social che la timeline ufficiale è in realtà sbagliata.