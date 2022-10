Silent Hill 2, smentita la teoria dei fan più famosa di sempre

Ormai è noto anche ai sassi: durante la Silent Hill Transmission è stato mostrato per la prima volta il remake di Silent Hill 2, un progetto davvero atteso e gradito da una moltitudine di giocatori.

La saga targata Konami, che potete recuperare su Amazon, vedrà infatti un rilancio anche a cura di Bloober Team, con il rifacimento del secondo capitolo.

Del resto, sembra infatti che la produzione del sequel sta procedendo molto bene, con lo sviluppo arrivato già nelle sue fasi finali.

Ora, dopo che qualcuno ha deciso di mettere a confronto l’originale con il remake, sarebbe stata ufficialmente smentita la teoria di SH2 che più ha tenuto banco nel corso degli anni, ossia quella dello specchio.

Come riportato da Eurogamer.net, sembra proprio che no, James Sunderland non vi sta guardando allo specchio nella celebre introduzione di Silent Hill 2.

È da tempo infatti che i fan sostengono a gran voce che James, il protagonista del gioco, stia guardando il giocatore nello specchio riflesso durante la scena iniziale.

A quanto pare, non è così: l’artista Masahiro Ito ha ora ufficialmente sfatato questa teoria, confermando che James sta guardando se stesso.

I'm so fed up with this. — 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) October 22, 2022

«Me lo hanno chiesto in tanti. Ma è un headcanon. James non guarda il giocatore», ha twittato Ito insieme a un’immagine ad alto contrasto del gioco. «Sono stufo di questa situazione», ha continuato.

Ha poi aggiunto: «In primo luogo, perché deve vedere il giocatore che esiste fuori dalla storia? Ora è lì per cercare sua moglie. Considerate il contesto della storia». Insomma, caso chiuso.

Restando in tema, sappiamo che il remake sarà un progetto particolarmente ambizioso e pensato per sfruttare al meglio le piattaforme next-gen: sarà infatti possibile esplorare Silent Hill 2 Remake senza alcun caricamento.

Ma non solo: Konami ha voluto far sapere di avere intenzione di ampliare ulteriormente le proprie partnership, con nuovi giochi all’orizzonte.