Silent Hill 2 Remake rischia di far infuriare i fan, secondo Sam Barlow: «È un calice avvelenato»

L’annuncio di Silent Hill 2 Remake ha entusiasmato i fan per il ritorno del celebre franchise horror di Konami, ma allo stesso tempo ha spaventato alcuni giocatori puristi, per la paura che alcune scelte creative possano creare qualche malumore in chi vorrebbe un’esperienza fedele al 100%.

Tra i fan più scettici oggi possiamo annoverare anche Sam Barlow, che in precedenza ha lavorato a Silent Hill Origins, Shattered Memories e, più recentemente, si è fatto notare nuovamente per il suo eccellente Immortality (potete provarlo gratis su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon) e che ha ammesso le sue perplessità al riguardo.

In un’intervista rilasciata a PCGamesN, il celebre game designer è infatti arrivato a chiamare qualunque edizione rimasterizzata o remake di Silent Hill 2 un «calice avvelenato» per l’industria videoludica in generale.

Questo perché da un lato non può che risultare un’idea vincente per l’immensa popolarità del gioco e la passione dei fan, ma dall’altro lato è proprio quest’ultima che rischia di creare seri problemi sul come verrà recepito il prodotto finale, dato che ogni singola modifica potrebbe essere amplificata in negativo anche più del necessario.

Sam Barlow ha così ammesso di non essere particolarmente entusiasta all’idea di giocare una nuova edizione di Silent Hill 2 Remake, pur augurando buona fortuna a Bloober Team dato che ha ammesso di non sapere «come sia possibile riuscirci senza far arrabbiare le persone».

Ed effettivamente alcune dichiarazioni dello studio di sviluppo, come la scelta di rimuovere la propedeutica nebbia e la modifica del design dell’infermiera, non sono andate giù proprio a tutti i fan, mantenendo le reazioni dei fan in una sottile linea che separa ottimismo e scetticismo.

Va comunque detto che Sam Barlow non ha mostrato alcun risentimento verso la realizzazione di Silent Hill 2 Remake, ma con le sue parole ha voluto semplicemente sottolineare quanto sia un’impresa difficile — probabilmente più di quanto pensassero i fan — riuscire a riportarlo in grande stile.

Dal canto loro, gli sviluppatori hanno ammesso più volte di voler rispettare l’opera originale e di non volerla stravolgere: presto potremmo essere in grado di valutare da soli il risultato finale, dato che Bloober Team ha confermato di aver «quasi finito» con lo sviluppo. Tuttavia, il team ha anche chiarito che la scelta finale per la data di lancio spetta solo a Konami.