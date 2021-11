Siete curiosi di Life is Strange True Colors? Oggi potete acquistarlo al 25% di sconto

Con Life is Strange True Colors il franchise è passato di mano a Deck Nine Games da parte dei creatori della serie, ovvero Dontnod Games. Un passaggio di testimone che ha funzionato alla grande, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. Adesso è l’occasione migliore per vivere questa bella avventura, grazie alle offerte Early Black Friday di Amazon con lo sconto migliore di sempre.

Alex Chen nasconde la sua maledizione: il potere dell’empatia, ovvero l’abilità di assorbire e manipolare le emozioni degli altri. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto “incidente”, Alex usa il suo potere per scoprire la verità. Questa è la premessa narrativa di Life is Strange True Colors, ed è una di quelle da cui difficilmente vi staccherete una volta iniziata l’avventura.

Life is Strange True Colors è un racconto scritto, diretto e interpretato in maniera grandiosa. Una narrazione calda, piena di sfaccettature e riflessioni interessanti, che siano accennate o portanti, con una sceneggiatura solida e un crescendo di emozioni fino al gran finale. Cinque capitoli da giocare tutto d’un fiato, ma che danno al giocatore la possibilità di prendersi del tempo per scoprire i personaggi ed i segreti di Haven Springs.

Giocando a Life is Strange True Colors amerete tutti i suoi personaggi, così come la coinvolgente storia che vi trasporterà fino all'esplosivo finale della serie.

