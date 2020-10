Call of Duty Warzone Zombies Royale arriva in tempo per Halloween: ecco i dettagli

La modalità Zombies è sicuramente una delle più amate dalla community mondiale di Call of Duty, tanto che Activision ha preparato una gustosa – e terrificante – sorpresa per tutti i giocatori.

Come parte dell’evento chiamato The Haunting of Verdansk, lo sviluppatore Infinity Ward ha infatti annunciato l’arrivo di una particolare modalità Zombies per il suo Call of Duty: Warzone.

Più nel dettaglio, Zombies Royale – questo il nome della nuova opzione di gioco – sarà disponibile durante l’evento e sarà a conti fatti una modalità a tempo limitata in concomitanza con le festività di Halloween e disponibile quindi solamente per pochi giorni.

Attenzione, però: si tratterà di una modalità piuttosto differente rispetto alla modalità Zombies messa in piedi da Treyarch, molto simile a Blackout di Call of Duty: Black Ops 4. Poco sotto, il trailer ufficiale rilasciato pochi minuti fa:

I giocatori che muoiono torneranno infatti sotto forma di non morti, impossibilitati a usare le armi ma in grado di sfruttare velocità e salto fuori dal comune, oltre a letali attacchi in mischia.

Per tornare sotto forma di un normale operatore sarà necessario raccogliere due siringhe contrassegnate che vengono lasciate cadere a terra quando un giocatore perde la vita. Queste, una volta raccolte, permetteranno di tornare come semplice soldato. Infine, questa modalità si svolgerà solo di notte, rendendo ogni locazione di Verdansk spettrale al punto giusto.

The Haunting of Verdansk inizierà il 20 ottobre (ossia durante la giornata di domani) e terminerà il 3 novembre prossimo.

Ricordiamo anche che serie di sparatutto bellici più famosa di tutti i tempi tornerà molto presto in azione con Call of Duty Black Ops – Cold War, previsto per il 13 novembre 2020 anche su PS5 e Xbox Series X.