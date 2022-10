Sì, la versione console di un gioco è stata rinviata a tempo indefinito

Humankind è un peculiare strategico 4X che ha rappresentato la consacrazione di Amplitude Studios e diventando in breve tempo un buon esponente del genere su PC.

Il gioco (che trovate anche su Amazon) è un titolo particolare perché si propone di riscrivere un po’ il canone degli strategici 4X e ci permette di vivere la costruzione di vere e proprie civiltà partendo dalle fondamenta culturali e storiche di quest’ultime.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che il titolo è «un 4X che ha dalla sua un approccio capace di distaccarsi da quanto già visto troppe altre volte in passato. Come detto, il bersaglio grosso è stato però solo sfiorato e ci sono alcuni aspetti che forse avrebbero meritato un po’ più di attenzione, uno su tutti la religione, e non avremmo disdegnato anche qualche sistema utile per evitare l’effetto valanga tipico del genere.»

Adesso, SEGA e Amplitude Studios hanno purtroppo confermato che la versione console del gioco è stata rinviata a tempo indeterminato.

Come riportato anche da Destructoid, SEGA, Aspyr Media e lo sviluppatore Amplitude Studios hanno annunciato che l’uscita su console dell’epico titolo di strategia non rispetterà più la data di uscita prevista per il mese di novembre 2022.

Al momento non è stata fornita alcuna tempistica su quando i porting per piattaforme PlayStation e Xbox vedranno la luce.

«Noi e i nostri partner abbiamo incontrato sfide inaspettate nel porting di Humankind su console e siamo costretti a ritardare l’uscita su PlayStation 4/5, Xbox One e Xbox Series X/S fino a nuovo avviso», si legge nella spiacevole dichiarazione sul blog ufficiale del gioco.

«Sappiamo che questo sarà frustrante per molti di voi, ma crediamo che questo ritardo sia la cosa migliore, perché vogliamo essere sicuri di fornire la migliore esperienza possibile ai giocatori di console. Sfortunatamente, non siamo in grado di fornire una nuova data di uscita in questo momento, ma vi aggiorneremo non appena possibile. Nel frattempo, tutti coloro che hanno effettuato un pre-acquisto sui negozi digitali riceveranno un rimborso, ove applicabile, in linea con la politica della piattaforma».

Sebbene la critica abbia criticato l’approccio “sicuro” di Humankind al genere strategico alla Civilization, il titolo è stato comunque apprezzato per il suo gameplay, la sua struttura e la sua tematica generale.

