Shinji Mikami: l’apice della creatività nello sviluppo è entro i 30 anni

Shinji Mikami è un nome ben noto agli appassionati di videogiochi. Noto per aver dato alla luce l’originale Resident Evil (oltre che il clamoroso Resident Evil 4), lo sviluppatore giapponese ha discusso di come le sue capacità creative siano cambiate nei suoi 30 anni di carriera.

Per spiegarlo, Mikami ha usato un video pubblicato dal canale Archipel, più in particolare in un documentario che esplora la nascita del genere survival horror.

Si cambia a seconda dell’esperienza acquisita. Quando sei giovane, hai un buon senso nel fare le cose. La tua energia, il tuo cuore e la tua resistenza sono migliori quando sei giovane. Tuttavia, ti manca l’esperienza, quindi anche se hai buon senso, non sei abbastanza maturo da mostrare cose in maniera semplice ai giocatori.

Il papà di Biohazard ha poi continuato, dichiarando che «d’altra parte, quando acquisisci esperienza, diventi più efficiente nel soddisfare i giocatori. Tuttavia, il tuo talento inizia a svanire. Fare un gioco richiede molta energia, passi molto tempo a lavorare, quindi ci vuole più resistenza ed energia.»

E ancora: «In generale, credo che i creatori di giochi raggiungano il picco creativo durante i trent’anni, se si combinano assieme tutte le loro abilità», ha proseguito Mikami. «Ho realizzato Resident Evil 4 quando avevo 39 anni, credo di rientrare in quel picco.»

Le parole di Mikami, degne comunque di rispetto, non ci trovano in parte d’accordo: Shigeru Miyamoto aveva infatti 43 anni quando ha regalato al mondo quel capolavoro che risponde al nome di Super Mario 64, così come Hideo Kojima risultava essere 41enne durante la direzione di Metal Gear Solid 3: Snake Eater. E la lista è lunga.

Resta il fatto che l’autore giapponese è in ogni caso attualmente al lavoro come produttore esecutivo su GhostWire: Tokyo, in arrivo su PS5 e PC grazie a Tango Gameworks. La carriera di Mikami, nonostante tutto, potrebbe non essere affatto finita qui.