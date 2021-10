Set LEGO Super Mario a prezzi imperdibili su Amazon!

Vi piacciono i LEGO e Super Mario? Oggi è il vostro giorno fortunato, dato che il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato una serie di sconti sui prodotti della linea LEGO Super Mario, che ci permetterà di acquistare diverse set a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo ridotto, vi segnaliamo in particolare, per iniziare, il set LEGO Super Mario Starter Pack, proposto a soli 50,99€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 15%.

Il set LEGO Super Mario Starter Pack, da arricchire con Pack di Espansione, come gli splendidi “Il Veliero Volante di Bowser” e “Fortezza Sorvegliata” (anch’essi in sconto), è la chiave per sbloccare l’intero gioco, poiché è l’unico set a contenere il personaggio interattivo LEGO Mario in grado di raccogliere le monete nei livelli di gioco creati con i mattoncini LEGO.

Il set LEGO Super Mario Starter Pack contiene sette mattoncini azione per interagire con il personaggio LEGO Mario, che, grazie ai suoi schermi LCD sugli occhi, sulla bocca e sul petto, riesce a mostrare istantaneamente le sue reazioni al movimento, al colore e alle azioni dei mattoncini.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare molti set della linea LEGO Super Mario risparmiando diversi euro! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

