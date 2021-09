Sedie Secretlab | Le migliori del 2021

Le sessioni videoludiche possono catturare i giocatori per molto tempo: in caso di una seduta scorretta, questo potrebbe causare alcune problematiche legate alla nostra salute, che non è assolutamente da sottovalutare. Non è dunque sorprendente scoprire come mai il mercato delle sedie gaming sia in costante crescita.

Una delle marche maggiormente amate dai giocatori è senza dubbio Secretlab, un marchio che è ormai diventato un sinonimo di vera garanzia per il mercato delle sedie gaming. Questi prodotti non sono soltanto estremamente comodi e resistenti, ma garantiranno anche una adeguata postura e saranno in grado di arricchire sempre con maggiore stile le stanze dei giocatori più esigenti, grazie a tante edizioni personalizzate molto differenti.

Esistono sedie Secretlab ispirate anche ai videogiochi più popolari.

In questo articolo, noi di SpazioGames abbiamo dunque deciso di elencare le migliori sedie gaming Secretlab, individuando quelle che riteniamo al momento essere le migliori scelte possibili per la vostra stanza. Questi prodotti non solo sono soltanto quelli realizzati con la maggiore cura e dettaglio, ma presentano tutti stili completamente unici in grado di attirare l’attenzione di qualunque giocatore.

Le sedie Secretlab selezionate soddisfano diverse caratteristiche fondamentali, che non dovreste trascurare mai ogni volta che sceglierete questi prodotti, tra i quali evidenziamo la comodità, la resistenza dei materiali, il peso in grado di reggere e soprattutto il grande rapporto qualità/prezzo. Tutte le sedie selezionate saranno infatti acquistabili direttamente dal produttore, consentendo dunque anche il giusto risparmio.

Le migliori sedie Secretlab

Secretlab TITAN 2022 Monster Hunter

La sedia per i più grandi cacciatori

Se avete bisogno della giusta postazione per pianificare le vostre cacce, allora non potete che prendere in considerazione questo nuovo bellissimo prodotto. La Secretlab TITAN 2022 Monster Hunter è ispirata all’omonima saga videoludica di Capcom: sul retro apparirà appariscente il logo della saga con una colorazione rosso scuro, mentre sul fronte è possibile vedere una stilizzazione dell’iconico Rathalos. Il tutto con una elegante colorazione nero e rosso, indicata per ogni stanza e con la qualità che solo Secretlab è in grado di garantire.

Secretlab Omega Cyberpunk 2077

La sedia per trasformare la vostra stanza in Night City

Il giallo non è soltanto un colore particolarmente carico e acceso, ma è ormai diventato il simbolo di Cyberpunk 2077 e Night City, la grande e spettacolare città dell’open world RPG realizzato da CD Projekt. Per i fan, e non solo, di questa grande avventura non possiamo dunque che segnalare la Secretlab Omega a tema Cyberpunk 2077, una delle migliori sedie mai realizzate da questa celebre azienda. La colorazione unica e un incredibile rapporto qualità/prezzo fanno infatti di questo prodotto un vero e proprio must-have per i videogiocatori più appassionati.

Secretlab Omega The Joker

Per chiunque si senta un po’ folle

Vi sarà probabilmente capitato almeno una volta di fare il tifo per un cattivo, o almeno di riuscire a reputarlo particolarmente carismatico. Uno dei villain più conosciuti dal pubblico è sicuramente il Joker, storica nemesi del cavaliere oscuro Batman. Per chiunque voglia rendere la propria stanza un pochino più folle, non possiamo che consigliare Secretlab Omega The Joker, con eleganti inserti viola che richiamano il costume di questo antagonista. Non possono poi ovviamente mancare le risate presenti sui bordi, rigorosamente di colore verde su sfondo nero, giusto per non dimenticarsi mai a chi appartenga realmente questa sedia.

Secretlab TITAN 2022 Casa Lannister

Una sedia degna dei migliori troni

Game of Thrones è stato indubbiamente uno degli show televisivi più amati e seguiti della storia. Se fate parte degli appassionati di questa famosa serie televisiva, adesso avrete la possibilità di dimostrarlo esibendo nella vostra stanza la Secretlab TITAN 2022 della Casa Lannister, una delle famiglie più influenti di tutto lo show. La seduta è degna di un vero sovrano, con accattivanti colorazioni rosse e inserti dorati, oltre a esibire fieramente il mitico leone simbolo della casata. Con questa bellissima sedia, potrete sempre ricordare ai vostri amici e rivali nelle partite che «un Lannister paga sempre i propri debiti».

Secretlab Omega Overwatch

La sedia adatta ai migliori eroi

Il mondo ha sempre bisogno di eroi, ma anche loro hanno bisogno di riposarsi e di essere sempre pronti alle battaglie più impegnative. A tutti i giocatori più esigenti non possiamo che raccomandare di prendere in considerazione anche Secretlab Omega Overwatch, la seduta ispirata al popolare hero shooter ideato da Blizzard. Si tratta di una proposta semplice ma altrettanto elegante, grazie ai particolari inserti di colore arancione e alla presenza dell’iconico logo di Overwatch, non particolarmente invadente e adatto dunque per chiunque sia alla ricerca di una postazione carica di stile con la quale salvare il mondo, senza rinunciare al miglior comfort.

Come scegliere una sedia gaming Secretlab

Ergonomia e materiali

Nella valutazione della vostra sedia Secretlab, dovrete tenere conto dell’ergonomia della postazione da voi desiderata. Dovrete dunque tenere conto delle caratteristiche appartenenti a ogni singolo modello: la linea TITAN presenta un sistema di supporto lombare a 2 o 4 direzioni in base al modello scelto, mentre la serie Omega utilizzerà un cuscino lombare in memory foam. Troverete inoltre in ogni modello un cuscino per la testa in memory foam con gel rinfrescante, un rivestimento interno in schiuma polimerizzabile a freddo e dei braccioli 4D interamente in metallo. Questi materiali garantiranno sempre la giusta comodità, mantenendo allo stesso tempo una postura adeguata. Secretlab offrirà inoltre la possibilità di scegliere manualmente quale rivestimento esterno utilizzare, dalla preziosissima pelle NAPA fino ad arrivare al similpelle o al tessuto Softweave, entrambi perfettamente adeguati per le esigenze di un normale videogiocatore.

Resistenza

Ogni giocatore ha delle particolari esigenze a livello di corporatura che devono essere rispettate, ed è per questo che è di fondamentale importanza controllare accuratamente la resistenza della sedia Secretlab che si intende acquistare. Gli utenti più esigenti dovrebbero tenere in considerazione le varianti Titan XL, in grado di sostenere fino a 180kg di peso e adatte per chi possiede un’altezza fino a 205 cm. Le sedie Omega potranno invece sostenere fino a 110kg, mentre le TITAN rappresentano un compromesso ideale per la maggior parte degli utenti, arrivando a reggere ben 130kg.

Mobilità

Una buona sedia da gaming ha bisogno di garantire anche la giusta mobilità in ogni occasione. Per questo motivo, ogni sedia Secretlab è dotata di efficaci rotelle XL in PU, in grado di scorrere liberamente sul vostro pavimento senza rischiare di rovinarlo. Nel caso siate orientati verso uno dei modelli TITAN XL, Secretlab includerà anche una base per le rotelle appositamente ingrandita per garantire sempre le migliori performance in ogni circostanza.