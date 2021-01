Hitman 3: svelate tutte le mappe, con un grande ritorno alle origini

Mancano pochi giorni al debutto ufficiale di Hitman 3, atteso per il 20 gennaio, e in vista del lancio della stagione finale del World of Assassination ecco che IO Interactive ha alzato il velo su quelli che saranno gli scenari che potremo esplorare.

Vi abbiamo già raccontato nella video anteprima con provato della sottoscritta dei dettagli e delle impressioni avute da Dubai e da Dartmoor, dove 47 muove i primi passi del suo nuovo viaggio, ma oggi sono arrivate le conferme su tutti gli altri scenari.

Di seguito, vi traduciamo le indicazioni diramate da IO in merito.

Dubai : la vostra avventura inizierà qui, letteralmente in cima al mondo – dal momento che 47 si trova all’inaugurazione del grattacielo più alto del mondo.

: la vostra avventura inizierà qui, letteralmente in cima al mondo – dal momento che 47 si trova all’inaugurazione del grattacielo più alto del mondo. Dartmoor, Regno Unito: all’interno del maniero di Thornbridge, l’Agente 47 deve affrontare una missione dove in realtà un omicidio è già avvenuto. Vi curerete di risolvere perfino quello, mentre andrete a caccia del vostro bersaglio?

47 a Dartmoor

Berlino, Germania : nei sobborghi di Berlino, l’Agente 47 si misurerà con «lo stile vibrante» della città tedesca, oltre che con la sua «caotica vita notturna».

: nei sobborghi di Berlino, l’Agente 47 si misurerà con «lo stile vibrante» della città tedesca, oltre che con la sua «caotica vita notturna». Chongquing, Cina : tra luci al neon e café popolati da clienti, l’Agente 47 si troverà in questo scenario ricco di negozi in cui le persone vengono a rilassarsi dopo le lunghe giornate della vita quotidiana.

: tra luci al neon e café popolati da clienti, l’Agente 47 si troverà in questo scenario ricco di negozi in cui le persone vengono a rilassarsi dopo le lunghe giornate della vita quotidiana. Mendoza, Argentina: 47 tornerà in Sud America, dopo lo scenario colombiano di Hitman 2, per immergersi in uno scenario naturale ricco di vigne (speriamo ci siano vibe da Hitman Blood Money, ndr).

47 a Chongqing

Monti Carpazi, Romania: lo scenario finale della trilogia sarà nientemeno che la Romania, il Paese natio dell’Agente 47 e origine della sua storia. Il cerchio, quindi, si chiuderà dove si è aperto, secondo la lore della saga.

I Monti Carpazi in Romania

Hitman 3 arriverà il 20 gennaio su PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Stadia. In futuro è atteso il suo arrivo anche su Nintendo Switch in cloud. Il gioco sarà un more of the same delle precedenti due stagioni, a cui potrete accedere direttamente dal suo interno – se le avete acquistate a parte. Ad arricchire la formula, oltre alle sei nuove mappe sandbox, ci saranno anche alcune meccaniche inedite, come l’uso di uno smartphone che permetterà di interagire con delle serrature elettroniche e le scorciatoie sbloccabili per modificare i vostri percorsi nelle run successive alla prima.