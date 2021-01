Caso Hitman 3, Epic Games indaga per importare i giochi da Steam

Negli ultimi giorni, ha destato un grande scalpore l’impossibilità di importare i contenuti da Hitman 1 e 2 in Hitman 3 su PC a causa dell’accordo di esclusiva siglato da IO Interactive ed Epic Games Store.

Su console, i giocatori che acquisteranno Hitman 3 potranno fruire dei contenuti dei precedenti giochi, compresi i livelli, se li posseggono sulla medesima piattaforma.

Questo non sarà possibile su PC, visto che i primi due capitoli sono disponibili su Steam, mentre l’ultimo gioco della trilogia sarà venduto soltanto sul negozio dei creatori di Fortnite.

Come vi abbiamo spiegato, Epic Games Store ha provato a metterci una pezza fornendo gratuitamente il primo episodio nella sua tipica rotazione settimanale, ma rimane scoperta – per quanto sia programmato uno sconto dell’80% – la seconda iterazione.

La community, ovviamente, non ha preso troppo bene la notizia, specie perché è stata fornita soltanto meno di due settimane dal lancio.

Sorry, the team is looking into this with IO. It’s never Epic’s intent to create a situation where someone who owns a game on Steam would have to buy it again on Epic Games Store to get the full benefits of it.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 16, 2021