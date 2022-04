Scovato un gioco cancellato per la prima PS1, e c’è una demo

L’epoca della prima PlayStation a 32-bit è sicuramente ricordata con particolare affetto, vista anche la mole di giochi presenti sulla storica PS1.

Senza nulla togliere a servizi come PlayStation Plus o simili, i tempi dei CD hanno sicuramente un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Ora, tra un gioco gratis e l’altro, una demo di un gioco mai visto prima chiamato Gex Jr è apparsa online (ed è subito nostalgia canaglia).

La breve demo, come riportato anche da VGC, è stata postata su YouTube dall’utente justz00t, ed è stata aggiunta ad Archive.org da un utente che ha trovato il gioco su un vecchio CD-R.

Secondo l’utente che ha postato la demo sul sito di archiviazione, il CD-R su cui è stato trovato è datato 25 gennai0 2001.

Nella demo, Gex Jr sputa riferimenti alla cultura pop in modo simile alla serie principale. “Sono tuo padre, Luke”, chiara citazione errata da Star Wars Episodio V: L’Impero colpisce ancora.

Poco sotto, un video del gioco mai nato.

Il primo Gex è un platform sviluppato da Crystal Dynamics originariamente rilasciato per il 3DO nel 1995; i porting del gioco per PlayStation e SEGA Saturn sono stati successivamente sviluppati da Beam Software, mentre una versione per PC è stata concessa in licenza da Microsoft e rilasciata per Microsoft Windows.

Alla fine dell’anno scorso, Square Enix ha riottenuto i diritti del personaggio nato negli anni ’90, anche se finora nulla è stato annunciato: l’ultimo gioco della serie, Gex: Deep Cover Gecko è infatti uscito per la PlayStation nel 1999.

Se la data su questa demo trapelata è accurata, potrebbe suggerire che Gex Jr era destinato ad essere un sequel della serie, con una nuova versione più giovane di Gex.

Restando in tema, avete visto anche Bloodborne Kart, un racing che strizza l’occhio al classici titoli PS1?

Parlando d’altro, avete letto che PlayStation Plus Premium potrà essere vostro con un forte sconto grazie a PS Now (ecco come approfittare dell’offerta).