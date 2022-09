Scorn, l’inquietante erede di Alien si mostra nel nuovo video gameplay

Dopo un lungo silenzio, Ebb Software sembra ormai pronta al lancio dell’inquietante Scorn, l’erede videoludico di Alien che arriverà in esclusiva su Xbox e PC, mostrando nuovamente la loro ultima fatica in un nuovo video gameplay.

L’avventura horror in prima persona sarà disponibile gratis al day one su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) e si tratta indubbiamente di uno dei titoli più attesi dai fan di casa Microsoft, anche se il lancio è stato a dir poco travagliato e protagonista di alcune controversie.

Impossibile infatti non ricordare l’annuncio del primo rinvio al 2022, che fece letteralmente infuriare i fan per via di una risposta considerata ostile dal team di sviluppo.

Dopo essere comparso nuovamente questa estate all’Xbox + Bethesda Games Showcase 2022, annunciando anche l’imminente data d’uscita, nelle scorse ore Scorn ha deciso di mostrare i primi minuti di gameplay in un video di 8 minuti, che potete visualizzare voi stessi in apertura (via Gematsu).

Scorn ci porterà fin dai primi istanti di gioco a esplorare un mondo grottesco e semplicemente inquietante, senza alcun supporto o aiuto, costringendoci a risolvere un puzzle che fornirà un primo indizio sugli orrori che ci attenderanno in seguito.

Fin dal suo annuncio, il titolo di Ebb Software è stato spesso paragonato ad Alien per via del suo stile e delle ambientazioni grottesche: un paragone che si rafforza ulteriormente anche dopo aver visto il gameplay più da vicino.

Gli sviluppatori hanno voluto sottolineare più volte come i giocatori dovranno cavarsela da soli, dando così loro il tempo di familiarizzare ed esplorare queste nuove spaventose ambientazioni.

Ricordiamo che Scorn sarà ufficialmente disponibile a partire dal 21 ottobre 2022 su PC e Xbox Series X|S e debutterà anche su Game Pass: una data che varrà la pena di segnare sul calendario per tutti gli appassionati dei giochi horror.

Per chi invece fosse alla ricerca di una nuova esperienza ambientata nell’universo di Alien, ricordiamo che lo scorso luglio è stato ufficialmente annunciato Aliens, un horror single player in Unreal Engine 5.