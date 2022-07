Aliens sta tornando: annunciato il nuovo horror single player in Unreal Engine 5

Uno dei più amati franchise è pronto a tornare a far paura anche su console next-gen: Survios ha infatti annunciato in queste ore un nuovo action horror inedito ambientato nell’universo di Aliens, interamente in single player e basato sulla famosa licenza cinematografica.

La saga è stata protagonista di numerosi adattamenti videoludici, come il recente Aliens Fireteam Elite (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon) e il cui futuro sembra assolutamente più luminoso che mai.

Vale infatti la pena di ricordare che si tratta di un nuovo progetto appena annunciato e non è legato a Aliens Dark Descent, lo strategico horror svelato durante la Summer Game Fest.

Attualmente sappiamo purtroppo ben poco su questo nuovo titolo, attualmente intitolato semplicemente «Aliens», ma sul sito ufficiale è stata pubblicata la seguente immagine promozionale:

Dalle poche informazioni che sono state diffuse da Survios, sappiamo che il gioco possiederà una storia originale ambientata tra il primo Alien e l’omonimo Aliens: in questo titolo interpreteremo un veterano di guerra che ha deciso di dare la caccia agli Xenomorfi, motivato dalla vendetta.

L’action horror single player sarà sviluppato utilizzando Unreal Engine 5, promettendo dunque una grafica next-gen realistica e immersiva: pur non essendo stata rilasciata alcuna finestra di lancio, sappiamo che il gioco sarà disponibile su PC, console e dispositivi VR.

Survios è infatti un’azienda specializzata nello sviluppo di videogiochi in realtà virtuale: aver sottolineato che si tratterà comunque di un’esperienza horror significa che questo potrebbe essere un prodotto che varrà la pena di tenere d’occhio.

Come evidenziavamo in apertura, attualmente le informazioni in nostro possesso sono davvero limitate e si fermano qui: non appena ne sapremo di più sul nuovo intrigante Aliens, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Le atmosfere dei film di Alien hanno da sempre fornito ottimi spunti per le ambientazioni dei videogiochi: se siete fan del popolare franchise potrebbe valere la pena anche di tenere d’occhio Scorn, il nuovo horror in arrivo su Xbox Game Pass.

Di sicuro le ultime settimane avranno certamente fatto la gioia dei fan dei più celebri film anni ’80: ricordiamo infatti che sono anche stati svelati un nuovo RoboCop next-gen e il primo Terminator survival open world.