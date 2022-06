Scorn, l’erede di Alien, arriva su Game Pass (e c’è una data di uscita)

Scorn è il survival horror in soggettiva ispirato alle opere di H. R. Giger e Zdzisław Beksiński, originariamente finanziato tramite una campagna Kickstarter.

Il titolo arriverà tra le altre cose anche su Xbox Series X|S (che trovate su Amazon), promettendo di portare in qualche modo le atmosfere della celebre saga cinematografica di Alien nell’universo di videogiochi.

Ora, in occasione di Xbox + Bethesda Showcase 2022 è stato rilasciato un nuovo trailer che mostra il gioco in azione visionabile poco più in basso, nel consueto player dedicato.

Ma non solo: è stato confermato che il gioco vedrà la luce il prossimo 21 ottobre 2022, anche sul catalogo di Xbox Game Pass.

Tra le altre ispirazioni di Scorn troviamo anche gli scrittori Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Thomas Ligotti e J.G Ballard, oltre ad alcuni palesi omaggi ai film di David Cronenberg e David Lynch.

Il gioco attirò fin da subito le attenzioni degli appassionati per via delle proprie atmosfere simili ad Alien, facendo bramare un tie-in ufficiale della saga con lo stesso stile (ma che al momento pare latitare, purtroppo).

Questo horror in prima persona era tra le altre cose inizialmente previsto per la finestra di lancio di Xbox Series X, ma a quanto pare gli sviluppatori sono stati costretti a diversi rinvii per assicurare di rilasciare sul mercato un prodotto all’altezza delle aspettative.

Del resto, il team di developer ha scelto di rendere Scorn un’esclusiva a tempo per la console di Microsoft per assicurare prestazioni il più vicino possibili a quelle PC: gli sviluppatori sono stati infatti particolarmente impressionati dalla potenza della nuova CPU, che hanno ritenuto essere il vero fattore che porterà il videogioco nella next-gen.