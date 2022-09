Sconto del 29% su questo accessorio Razer che trasforma lo smartphone in console!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sugli accessori per smartphone: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al controller per smartphone Razer Kishi, che attualmente potete portarvi a casa a soli 63,99€, rispetto agli usuali 89,99€ di listino, con uno sconto del 28% e un risparmio reale di 26€.

Con Razer Kishi parliamo probabilmente di una delle più famose soluzioni per videogiocare su smartphone. Il controller permette, infatti, di incastrare il proprio dispositivo all’interno delle sue due parti, trasformandolo in una sorta di Nintendo Switch maneggevole. Spesso tenere in piedi e a vista lo smartphone mentre le mani sono impegnate con un controller esterno può essere complicato: questo controller risolve la cosa, poiché fa anche da impugnatura per il telefono.

Razer Kishi propone, inoltre, stick analogici asimmetrici, un d-pad ben realizzati ed è privo di latenza, il che lo rende ideale anche per il competitivo. È anche dotato di uno spinotto USB-C che permette di ricaricare il telefono mentre state giocando, con il controller collegato.

Razer Kishi propone, inoltre, stick analogici asimmetrici, un d-pad ben realizzati ed è privo di latenza, il che lo rende ideale anche per il competitivo. È anche dotato di uno spinotto USB-C che permette di ricaricare il telefono mentre state giocando, con il controller collegato.

Amazon Gaming Week: le categorie in offerta