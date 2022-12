Sconti Playstation MediaWorld: offerte eccezionali sino al 23 dicembre

La catena MediaWorld ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare un gran numero di videogiochi, console e accessori Playstation con sconti incredibili. L’iniziativa è valida sullo shop online fino al prossimo 23 dicembre, quindi avete abbastanza tempo per usufruirne, sebbene vi consigliamo ugualmente di affrettarvi se volete mettere le mani sui prodotti più interessanti tra quelli proposti in sconto!

Si tratta di una selezione di titoli davvero molto interessante, tra cui spicca Horizon: Forbidden West per PS4 (con upgrade gratuito all’edizione PS5), che potete portarvi a casa nuovo a soli 39,99€, rispetto agli usuali 70,99€ di listino.

Horizon: Forbidden West vede la protagonista del precedente Horizon Zero Dawn, Aloy, esplorare, come dice il nome stesso del gioco, l’”Ovest Proibito”, zona dove si trovano alcune tecnologie che sarebbero in grado di respingere una “piaga rossa” che sta “annientando la natura”.

Dal punto di vista del gameplay, Horizon: Forbidden West presenta alcune novità, come la possibilità di atterrare in planata grazie a un inedito dispositivo olografico, ma tornano alcuni elementi che hanno caratterizzato il primo capitolo, tra cui quello stealth.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, «Horizon: Forbidden West si presenta come una naturale evoluzione di Horizon: Zero Dawn. La nuova avventura di Aloy riprende tutti i punti di forza del capostipite andando ad approfondire e stratificare il combat system, a trasportarci in un mondo ricco di caratterizzazioni e unicità, spostando il focus sempre più sugli scontri con le macchine e offrendo al giocatore una straordinaria abbondanza tra attività e cose da scoprire».

Come avrete potuto capire la scelta è piuttosto vasto