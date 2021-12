Sconti imperdibili sui prodotti tech (e non solo) con i Mega Sconti Mediaworld!

Dopo avervi offerte le classiche offerte del giorno, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld sono tornati i Mega Sconti con le loro incredibili occasioni che riguardano molti articoli presenti sul portale come smartphone, TV, elettrodomestici e tanto altro, con anche la possibilità di pagare a rate usufruendo del Tasso Zero. Questa iniziativa sarà valida fino al 26 dicembre 2021 e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di affrettarvi!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV SONY OLED KE55A8, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.199€, rispetto ai 1.799€ usuali di listino, per un risparmio reale di 600€.

La smart TV SONY OLED KE55A8 è dotata di uno spettacolare pannello OLED da 55″con più di 8 milioni di pixel auto-illuminanti controllati dal potente processore X1 Ultimate, il quale si occupa dell’ottimizzazione e della riproduzione fedele dei contenuti. Il sistema Pixel Contrast Booster, combinata con X1 Ultimate ed i neri profondi garantiti dalla tecnologia OLED, offre la gamma più ampia possibile delle scene mostrate.

Per quanto riguarda la componente sonora, la smart TV SONY OLED KE55A8 è dotata del sistema Acoustic Surface Audio+ che consente di ottenere un’esperienza immersiva davvero di alto livello. Se amate Netflix, è presente inoltre la Netflix Calibrated Mode, per fornire la stessa qualità delle immagini che fornisce un monitor di valutazione da studio televisivo. Il suo design ultrasottile, molto moderno, è stato chiamato One Slate e consente di avere il display sino al bordo della TV, così da immergervi totalmente nelle immagini senza distrazioni.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Mega Sconti” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Acquista ora la smart TV Sony OLED KE55A8 a soli 1.199€ invece di 1.799€ , sconto del 33,35% «

La nostra selezione

Altre offerte