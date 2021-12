Scomparso da tempo, Scorn riappare per annunciare un rinvio da record

Dove è finito Scorn? L’horror in esclusiva temporale per Xbox Series X/S sarebbe dovuto uscire quest’autunno, eppure di lui non c’è stata traccia.

Si tratta di un gioco adventure in prima persona, dalle atmosfere marcatamente horror e decisamente angoscianti, che si ispira a grandi nomi come H. R. Giger e Zdzisław Beksiński, i cui lavori hanno contribuito a dare forma ad una delle saghe cinematografiche più amate: Alien.

Un anno fa vi abbiamo parlato del titolo in occasione della condivisione da parte di Ebb Software di numerose immagini in 4k del gioco, foto dalla definizione talmente elevata da lasciarci a bocca aperta e decisamente speranzosi per il futuro del titolo.

Adesso però arriva una brutta notizia: tramite un comunicato stampa il team ci fa sapere che Scorn è stato rimandato. Non si tratta di un posticipo di qualche mese però, perché quello che Ebb Software ci comunica è che il suo nuovo gioco horror uscirà tra un anno.

La nuova data è stata stabilita per ottobre 2022, lasciandoci con l’amara consapevolezza che questo non sia certo un anno d’oro per l’uscita di videogiochi dato i numerosi rinvii.

Qui di seguito il video reveal della nuova data d’uscita di Scorn:

Ljubomir Peklar, CEO di Ebb Software si è espresso a riguardo tramite queste parole, manifestando la volontà di regalare un’esperienza di gioco unica ai giocatori:

«Siamo davvero molto contenti di poter condividere altre novità sul gioco nonché la sua data d’uscita. Scorn ha rappresentato un progetto a cui l’intero team ha dedicato reale passione e dedizione. L’atmosfera, il viaggio e l’esperienza, vogliamo che ogni momento in Scorn susciti sensazioni e particolari risposte emotive. La nostra speranza è che Scorn rimanga con i giocatori anche molto dopo aver raggiunto la sua fine. Non vediamo l’ora di condividere altre novità e update mentre ci avviciniamo alla data d’uscita stabilita».

Dovremo quindi aspettare ancora tanto prima di poter mettere le mani sul nuovo gioco le cui tinte richiamano Alien, ma nel frattempo potete dare un’occhiata a questo video che ci mostra ben 13 minuti di gameplay.