GTA 5: Michael aiuta uno streamer dopo una rapina in banca (andata male)

Grand Theft Auto V (o GTA 5, per chi ormai mastica il gioco da generazione), è sicuramente uno dei titoli Rockstar più famosi – e venduti – di sempre.

Con un flusso costante di aggiornamenti, GTA Online (ossia il comparto multiplayer del titolo principale) attira ogni giorno milioni di giocatori, intendo a prendere parte alle numerose attività e sfide criminali.

Lo streamer Felix “xQc” Lengyell è diventato uno degli streamer più apprezzati del gioco, sebbene è diventato noto di recente per non essere riuscito a portare a termine una rapina a causa del forte stato di stress.

Un'immagine di GTA Online.

A cercare di risollevare il morale del ragazzo è intervenuto Ned Luke, ossia l’attore che ha dato vita al personaggio di Michael De Santa in GTA 5. L’uomo ha infatti contattato lo streamer via social per offrirgli alcune “perle di saggezza” (via DualShockers).

Slow and steady Q slow and steady @xQc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ https://t.co/JPLH619z5F — Ned Luke (@ned_luke) March 27, 2021

Durante lo streaming “xQc” era quasi arrivato a perdere i sensi durante la partita, tanto che un gran numero di fan collegati in quel momento si sono davvero preoccupati per lo stato di salute del ragazzo. Luke, dal canto suo, ha quindi suggerito a Felix di usare un modus operandi già visto nella campagna principale del gioco.

«Lento e costante, Q, lento e costante», ha risposto Luke su Twitter, chiaro riferimento alla sequenza che vede Michael collaborare con Trevor durante una rapina in banca di GTA 5 («Lento e costante, T, lento e costante»).

Sicuramente, per il prossimo assalto criminale di GTA Online, “xQc” avrà sicuramente ben chiare in mente le parole del buon Michael/Ned.

Ricordiamo che GTA 6 dovrebbe essere attualmente in lavorazione, e che potrebbe avere una protagonista femminile oltre a essere eccezionalmente un progetto di dimensioni ridotte destinato ad espandersi con il passare del tempo, in maniera del tutto simile a GTA Online.

Grand Theft Auto V uscirà nel corso dell’anno anche su Xbox Series X e PlayStation 5.