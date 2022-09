Saturnalia, l’horror sul folklore della Sardegna, ha una data e arriva anche su console

La Sardegna, garantisce la sottoscritta, è un’ambientazione dove potrebbero trovare casa storie di qualsiasi genere. E, secondo lo sviluppatore italiano Santa Ragione, anche una intrigante vicenda dalle tinte survival horror: quella che sarà raccontata dal videogioco Saturnalia.

Il titolo, annunciato qualche tempo fa e già indagato dal nostro Domenico in un approfondimento, si sta avvicinando a grossi passi alla sua release finale, ora calendarizzata. Con una nota stampa, è stato infatti annunciato che Saturnalia uscirà il 27 ottobre, giusto in tempo per animare il vostro weekend di Halloween.

Oltretutto, c’è una interessante novità per gli appassionati che volevano giocarlo, ma magari non sono dotati di PC: è stato confermato che Saturnalia arriverà anche su console nella stessa data, quando debutterà su PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Ad accompagnare questi aggiornamenti è stato anche un nuovo trailer, che trovate in apertura alla nostra notizia.

L’esclusività del gioco su Epic Games Store su PC è stata accolta con perplessità da alcuni giocatori nei commenti al nuovo trailer, ma Santa Ragione ha fatto notare loro che «non è un’opzione che abbiamo scelto ‘per fare più soldi’. Il gioco letteralmente non esisterebbe senza il supporto finanziario di Epic, legato all’esclusiva su PC».

Nello scenario di Saturnalia, vi ritroverete ad indagare su alcuni misteriosi accadimenti nell cittadina immaginaria di Gravoi, nel cuore della Sardegna. Ben presto, vi renderete conto che ci sono delle creature che infestano questo centro abitato – creature contro le quali non potete combattere, e dalle quali potete celarvi o semplicemente scappare.

Realizzato con uno stile di animazione in stop-motion e con una direzione artistica assolutamente unica, Saturnalia vuole proporre una «progressione non lineare», con un comparto narrativo che adatterà l’epilogo al vostro percorso.

Le vicende saranno ambientate nel 1989 e vengono definite da Santa Ragione come «un’avventura horror single player ambientata nella regione italiana della Sardegna».

Se volete saperne di più sul gioco, vi raccomandiamo di vistare la nostra scheda, ma a questo indirizzo potete trovare anche il sito ufficiale.