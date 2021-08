Sarà un agosto ricco di videogiochi: le uscite del mese

Il mese di agosto è storicamente quello di calma per le uscite dei videogiochi, al punto che spesso è un mese dove ci sono soprattutto appuntamenti con piccole produzioni che tentano di farsi notare dagli appassionati altrimenti occupati dai titoli AAA.

Quest’anno, però, non mancheranno gli appuntamenti da segnare nel calendario, come vi abbiamo segnalato nella nostra pagina speciale dedicata alle prossime uscite. Di seguito, vediamo alcune delle prossime uscite più importanti per i videogiochi ad agosto 2021.

19 agosto – 12 Minutes

Particolarmente atteso, il nuovo gioco di Luis Antonio fortemente narrativo vi intrappolerà in un loop: in 12 Minutes infatti dovrete rivivere una situazione di cronaca che precipiterà rapidamente, con l’arrivo della polizia a casa vostra, cercando di uscirne vivi e di rimettere a posto quello che è andato storto in quei 12 minuti. Ancora. Ancora. E ancora. Arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X e sarà anche su Game Pass.

12 Minutes

20 agosto – Ghost of Tsushima: Director’s Cut

L’edizione PS5 di Ghost of Tsushima è ormai dietro l’angolo: avrete diritto a contenuti aggiuntivi presso l’isola di Iki, ha già anticipato Sucker Punch, e potrete anche godervi il viaggio di Jin Sakai sfruttando pienamente le peculiarità, l’SSD e le specificità di grilletti e feedback aptico che sono la regola di PS5.

Nella Director's Cut sarà inclusa l'isola di Iki

24 agosto – King’s Bounty II

Gli amanti del gioco di ruolo tattico stanno sicuramente attendendo il debutto di King’s Bounty II, firmato da 1C Entertainment e pronto a portare avanti la classica formula del franchise. Se amate perdervi tra turni di battaglia, sarà pane per i vostri denti.

King's Bounty II

25 agosto – Psychonauts 2

La libreria di Xbox (e di Game Pass) si arricchirà anche di Psychonauts 2, la prossima opera di Tim Schafer e del suo team Double Fine, che ancora una volta vi porterà in un mondo tra surreale e riflessione, per vivere avventure di ogni genere. E, come sottolinea il nostro Paolo, speriamo che il gioco sia pronto a lasciare dentro qualcosa come il suo predecessore.

Psychonauts 2

27 agosto – No More Heroes III

Se vi piacciono i videogiochi sopra le righe, probabilmente siete in impaziente attesa di No More Heroes III: il titolo firmato da Goichi Suda – che ha bisogno di poche presentazioni – sarà ancora una volta fuori di testa come da manuale, mettendo insieme su Switch azione, frenesia e un po’ di sana voglia di hack n’ slash.

No More Heroes 3