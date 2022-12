Samsung Odyssey G3, ottimo monitor gaming FullHD 144Hz, ora a meno di 200 euro!

State cercando un nuovo monitor per migliorare la vostra postazione gaming? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il monitor gaming Samsung Odyssey G3 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Perfetto per il gaming più estremo, il monitor gaming Samsung Odyssey G3 è dotato di uno display piatto VA da 24″ a risoluzione 1.920×1.080 pixel con un refresh rate di 144Hz per offrire le migliori prestazioni. Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 ha anche un tempo di risposta di 1ms, ideale per tutti i videogiocatori più competitivi che non vogliono perdere nulla nelle loro partite online.

Grazie al supporto a AMD FreeSync Premium, il monitor gaming Samsung Odyssey G3 assicura un’esperienza di gioco fluida e senza tearing, riducendo stuttering e input lag. Inoltre, Low Framerate Compensation (LFC) offre immagini estremamente veloci.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 è anche ruotabile in verticale e dispone di uno stand regolabile in altezza. Il dispositivo è dotato di un design estremamente moderno ed è privo di cornici su tre lati per ottimizzare lo spazio di gioco sul display.

Solitamente, il monitor gaming Samsung Odyssey G3 viene proposto a 269€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 199,90€, con uno sconto del 26% e un risparmio reale di 70€. Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere un ottimo monitor gaming a prezzo scontato!

