Saldi Primaverili di Steam: i migliori giochi in sconto (anche sotto i 5 euro)

Nei giorni scorsi, Steam ha lanciato sulle sue pagine gli attesi Saldi Primaverili, che hanno proposto degli sconti più o meno consistenti su un numero incalcolabile di videogiochi presenti sul catalogo digitale di Valve.

Sappiamo che gli sconti Steam sono sempre molto attesi tra i videogiocatori, perché permettono di recuperare anche dei grandi nomi a prezzi a volte difficili da prevedere. Oltretutto, vale la pena ricordare che quest’anno i Saldi Primaverili si sono sovrapposti alle celebrazioni per il primo compleanno di Steam Deck, che permettono di acquistare – fino alla fine delle promozioni in essere – la console-computer portatile con uno sconto del 10% sul prezzo di listino di tutti i modelli.

Se siete interessati, trovate i dettagli qui, mentre potete conoscere meglio Steam Deck nella nostra video recensione pensata per i giocatori che arrivano dal mondo console.

Vediamo i migliori giochi coinvolti nei Saldi Primaverili di Steam

Dal momento che gli sconti sono davvero tantissimi, abbiamo deciso di mettere insieme le segnalazioni dei migliori giochi in offerta nelle diverse fasce di prezzo. Inoltre, per ciascuno abbiamo specifico la sua compatibilità anche con Steam Deck.

Vi ricordiamo (qui la guida specifica, per approfondire) che, in questo caso, i giochi Verificati girano ottimamente, quelli catalogati come Giocabili invece sono perfettamente fruibili, ma potrebbero magari avere testi un po’ piccoli, richiedere di richiamare la tastiera touch di tanto in tanto e così via. Niente che impedisca di vivere l’esperienza, insomma.

Fatte le dovute precisazioni, vi proponiamo la nostra selezione dei migliori giochi nei Saldi Primaverili di Steam per fascia di prezzo. Sentitevi liberi di segnalarne altri nei commenti, qualora ci fossero sfuggite offerte di particolare pregio.

Saldi Primaverili di Steam: i giochi migliori in sconto

In saldo sotto i 30 euro

Gotham Knights a 23,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 23,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Giocabile) Death Stranding: Director’s Cut a 23,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 23,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) Tales of Arise a 23,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 23,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) Life is Strange: True Colors a 23,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 23,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) Sekiro: Shadows Die Twice a 29,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 29,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) Cyberpunk 2077 a 29,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 29,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) Octopath Traveler a 29,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 29,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) Triangle Strategy a 29,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 29,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) Nier Replicant a 29,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 29,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) No Man’s Sky a 29,49€ anziché 58,99€ (Steam Deck: Verificato)

Sky a 29,49€ anziché 58,99€ (Steam Deck: Verificato) Two Point Campus a 27,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 27,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) God of War a 29,99€ anziché 49,99€ (Steam Deck: Verificato)

In saldo sotto i 20 euro

Red Dead Redemption 2 a 19,79€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 19,79€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Giocabile) Kena: Bridge of Spirits a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) It Takes Two a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile) Return to Monkey Island a 17,24€ anziché 22,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 17,24€ anziché 22,99€ (Steam Deck: Verificato) Syberia: The World Before a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile) Monster Hunter Rise a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Non supportato)

a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Non supportato) Nier Automata: Game of the YoRHa Edition a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) The Great Ace Attorney Chronicles a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) Life is Strange Remastered a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile) Halo: The Master Chief Collection a 15,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Non supportato)

a 15,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Non supportato) Resident Evil Village a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 19,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) Yakuza: Like a Dragon a 17,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 17,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) Days Gone a 16,49€ anziché 49,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 16,49€ anziché 49,99€ (Steam Deck: Verificato) Horizon: Zero Dawn a 16,49€ anziché 49,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 16,49€ anziché 49,99€ (Steam Deck: Verificato) Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition a 16,79€ anziché 41,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 16,79€ anziché 41,99€ (Steam Deck: Verificato) Deathloop a 19,79€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 19,79€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) Endling: Extinction is Forever a 19,79€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Verificato)

In saldo sotto i 15 euro

GTA V a 14,98€ anziché 39,98€ (Steam Deck: Giocabile)

a 14,98€ anziché 39,98€ (Steam Deck: Giocabile) Outer Wilds a 13,79€ anziché 22,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 13,79€ anziché 22,99€ (Steam Deck: Giocabile) Assassin’s Creed Odyssey a 14,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 14,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Giocabile) Assassin’s Creed Origins a 11,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 11,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Giocabile) Assassin’s Creed IV: Black Flag a 13,19€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 13,19€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile) Monster Hunter World a 14,99€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 14,99€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile) Doom Eternal a 13,19€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 13,19€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition a 12,53€ anziché 89,96€ (Steam Deck: Giocabile)

a 12,53€ anziché 89,96€ (Steam Deck: Giocabile) The Stanley Parable: Ultra Deluxe a 13,19€ anziché 21,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 13,19€ anziché 21,99€ (Steam Deck: Verificato) Mafia: The Definitive Edition a 13,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 13,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile) Immortality a 12,59€ anziché 16,79€ (Steam Deck: Verificato)

a 12,59€ anziché 16,79€ (Steam Deck: Verificato) House Flipper a 12,25€ anziché 24,50€ (Steam Deck: Verificato)

a 12,25€ anziché 24,50€ (Steam Deck: Verificato) NBA 2K23 a 14,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 14,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) Ender Lilies a 13,74€ anziché 24,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 13,74€ anziché 24,99€ (Steam Deck: Verificato) Hades a 12,25€ anziché 24,59€ (Steam Deck: Verificato)

a 12,25€ anziché 24,59€ (Steam Deck: Verificato) The Forgotten City a 13,74€ anziché 24,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 13,74€ anziché 24,99€ (Steam Deck: Verificato) Lake a 11,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 11,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato) Control: Ultimate Edition a 11,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 11,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) Ghostrunner a 10,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile)

In saldo sotto i 10 euro

Assassin’s Creed Syndicate a 9,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 9,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile) Assassin’s Creed Unity a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile) Metro Exodus a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Verificato) Spiritfarer: Edizione Farewell a 7,24€ anziché 28,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 7,24€ anziché 28,99€ (Steam Deck: Verificato) Civilization VI a 5,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 5,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) Ori: The Collection a 9,88€ anziché 49,98€ (Steam Deck: Giocabile)

a 9,88€ anziché 49,98€ (Steam Deck: Giocabile) Sniper Elite 4 a 5,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 5,99€ anziché 59,99€ (Steam Deck: Verificato) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 9,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 9,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile) Hollow Knight a 7,39€ anziché 14,79€ (Steam Deck: Verificato)

a 7,39€ anziché 14,79€ (Steam Deck: Verificato) Fallout 4 a 6,59€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 6,59€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Giocabile) Resident Evil 3 Remake a 9,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 9,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) Resident Evil 2 Remake a 9,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 9,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) Resident Evil VII a 7,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 7,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato) BioShock Infinite a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile) Metal Gear Solid V: The Definitive Experience a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile) Kingdom Come: Deliverance a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile) Heavy Rain a 9,95€ anziché 19,90€ (Steam Deck: Verificato)

a 9,95€ anziché 19,90€ (Steam Deck: Verificato) Little Nightmares II a 9,89€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 9,89€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Verificato) Two Point Hospital a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile) Road 96 a 6,98€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 6,98€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato) Hellblade: Senua’s Sacrifice a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Verificato) A Plague Tale: Innocence a 7,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 7,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Giocabile) Hindsight a 9,23€ anziché 13,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 9,23€ anziché 13,99€ (Steam Deck: Giocabile) The Witcher 3: Wild Hunt a 8,99€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 8,99€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Verificato) Disco Elysium: The Final Cut a 9,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 9,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) Gone Home a 5,91€ anziché 14,79€ (Steam Deck: Verificato)

a 5,91€ anziché 14,79€ (Steam Deck: Verificato) Prey a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 7,49€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Verificato) Impostor Factory a 5,65€ anziché 9,75€ (Steam Deck: Giocabile)

a 5,65€ anziché 9,75€ (Steam Deck: Giocabile) Dishonored 2 a 5,99€ anziché 29,99€ (Steam Deck: Giocabile)

In saldo sotto i 5 euro

Star Wars Jedi: Fallen Order a 3,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 3,99€ anziché 39,99€ (Steam Deck: Verificato) Assassin’s Creed II a 2,99€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 2,99€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Giocabile) Assassin’s Creed Revelations a 4,94€ anziché 14,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 4,94€ anziché 14,99€ (Steam Deck: Giocabile) Doom a 4,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato) PayDay 2 a 2,49€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 2,49€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Verificato) Undertale a 2,99€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 2,99€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Giocabile) Terraria a 4,99€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 4,99€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Verificato) Half-Life 2 Episode One a 0,77€ anziché 7,79€ (Steam Deck: Giocabile)

a 0,77€ anziché 7,79€ (Steam Deck: Giocabile) Metal Gear Solid V: Ground Zeroes a 1,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 1,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato) Thief a 2,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 2,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Giocabile) Splinter Cell a 1,24€ anziché 4,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 1,24€ anziché 4,99€ (Steam Deck: Giocabile) Splinter Cell Blacklist a 4,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Non supportato)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Non supportato) Hitman Absolution a 3,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 3,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Giocabile) Inside a 1,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 1,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato) Limbo a 0,99€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 0,99€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Verificato) The Witcher 2: Enhanced Edition a 2,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Non supportato)

a 2,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Non supportato) Hitman 2: Silent Assassin a 1,79€ anziché 8,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 1,79€ anziché 8,99€ (Steam Deck: Giocabile) Hitman: Blood Money a 1,99€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Giocabile)

a 1,99€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Giocabile) Firewatch a 4,87€ anziché 19,59€ (Steam Deck: Verificato)

a 4,87€ anziché 19,59€ (Steam Deck: Verificato) Little Nightmares a 4,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Steam Deck: Verificato) The Vanishing of Ethan Carter a 2,84€ anziché 18,99€ (Steam Deck: sconosciuto)

a 2,84€ anziché 18,99€ (Steam Deck: sconosciuto) To The Moon a 2,24€ anziché 9,75€ (Steam Deck: Giocabile)

a 2,24€ anziché 9,75€ (Steam Deck: Giocabile) Finding Paradise a 2,43€ anziché 9,75€ (Steam Deck: Giocabile)

a 2,43€ anziché 9,75€ (Steam Deck: Giocabile) Dishonored a 2,49€ anziché 9,99€ (Steam Deck: Verificato)

Le promozioni sono attive dal 16 marzo e rimarranno in essere fino alle ore 18 del 23 marzo prossimo.