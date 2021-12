Saldi invernali Eneba: tanti videogiochi a prezzi da Black Friday!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di giochi in occasione dei saldi invernali.

A soli 19,04€ potete mettere le mani su Hot Wheels Unleashed, divertentissimo titolo che offre uno stile di guida rigorosamente arcade, con tanto di derapate, salti in corsa e tante modalità di gioco. L’idea dell’esperienza di guida è quella di darvi la sensazione di giocare con i giocattoli che sono marchio di fabbrica di Hot Wheels: potrete scegliere diversi veicoli, ciascuno con specifici attributi di rarità e peculiarità proprie, personalizzabili in tutto e per tutto nelle loro skin.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un buon 7,7, abbiamo affermato che «Hot Wheels Unleashed è senza alcun dubbio il miglior videogioco mai realizzato dedicato alle iconiche macchinine prodotte dalla Mattel, in grado di catturare in un divertente racing game l’esperienza di vedere le folli piste prendere vita».

Piuttosto interessante anche Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, prequel dell’originale Red Dead Redemption, proposto al prezzo scontato di 25,14€, rispetto ai 99,90€ usuali di listino. In un open world proverbiale, il giocatore veste i panni del fuorilegge Arthur Morgan, uno dei più fidati della gang di Van Der Linde. Tra sparatorie, duelli, battute di caccia e partite a poker, l’utente può vivere a 360° il mondo del Far West, compreso l’accampamento della gang a cui fare ritorno per riposare.

