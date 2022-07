Saldi in Vacanza Monclick: fino al 50% di sconto su tantissimi prodotti

Il noto portale Monclick ha lanciato l’interessante promozione “Saldi in Vacanza” che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti con sconti fino al 50% fino al prossimo 25 luglio! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i tanti prodotti proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il racing game Gran Turismo 7, che attualmente potete portarvi a casa a soli 55,99€, rispetto agli usuali 70,99€ di listino, con uno sconto del 21%, pari a un risparmio reale di 15€.

Gran Turismo 7 è l’ultimo capitolo della celeberrima serie automobilista, che porta diverse novità inerenti al sistema meteorologico, ma gli appassionati potranno sfrecciare nuovamente su circuiti storici come Trial Mountain e High-Speed Ring.

Gran Turismo 7 vede pure il reintegro della GT Mode o modalità Simulazione, che rende più realistico il funzionamento della Carriera: ripresa dai capitoli storici del franchise, questa modalità prevede che si ottengano patenti per competere in determinati eventi e che si ottengano tot trofei per accedere alle competizioni, oltre a richiedere di spendere valuta in-game per effettuare gli acquisti.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «Gran Turismo 7 fa tornare la modalità carriera che i giocatori avevano richiesto a gran voce […] si nota in modo lapalissiano quanto si tratti di un gioco raffinato, semplicemente perfetto per i cultori dell’automobilismo, realizzato con grandissima cura per i particolari. L’online con base mutuata da Gran Turismo Sport e il supporto continuativo garantiranno lunga vita al gioco […]».

I prezzi proposti da Monclick sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Saldi in vacanza” trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione seguendo il link sottostante per scoprirli tutti. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.