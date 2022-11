Saldi autunnali Steam: i migliori giochi in sconto (anche per Steam Deck)

Non sarebbe autunno se non ci fossero i Saldi Autunnali di Steam, in un certo senso. Come di consueto, il catalogo digitale gestito da Valve sta infatti proponendo sulle sue pagine delle promozioni che coinvolgono un consistente numero di videogiochi.

Le offerte, disponibili dal 22 al 29 novembre (fino alle ore 19.00 italiane) coinvolgono numerosi franchise e sono parecchie: abbiamo quindi deciso di dare un’occhiata da vicino per segnalarvi alcuni degli sconti più interessanti, con un focus specifico su Steam Deck.

Dal momento che SpazioGames.it è un sito prima di tutto orientato ai giocatori console (consultate il nostro sito gemello Tom’s Hardware per tutto quello che serve sapere sul mondo puramente PC), selezioneremo solo giochi verificati o giocabili anche su Steam Deck, in modo che i possessori della “console” di Valve possano acquistare e giocare serenamente tutti i titoli che metteremo in evidenza nel nostro articolo.

Se volete approfondire la conoscenza con Steam Deck, proprio qualche giorno fa abbiamo proposto una ricchissima video recensione che ha analizzato l’esperienza offerta dalla piattaforma proprio dal punto di vista del giocatore console. Se invece volete capire meglio come funzionino i distintivi di “giocabile”, “verificato” o “non compatibile”, consultate pure la nostra guida dedicata a Deck.

Detto questo, vediamo i migliori giochi in sconto per i saldi autunnali di Steam.

Migliori sconti – Saldi Autunnali di Steam

Gioco Prezzo Steam Deck Ghostwire Tokyo 23,99€ (-60%) Giocabile Terraria 4,99€ (-50%) Verificato Spiritfarer 6,24€ (-75%) Verificato Gotham Knights 35,99€ (-40%) Giocabile Tales of Arise 23,99€ (-60%) Verificato Civilization VI 5,99€ (-90%) Giocabile Monster Hunter Rise 19,99€ (-50%) Giocabile Little Nightmares II 9,89€ (-67%) Verificato Portal 2 0,97€ (-90) Verificato Resident Evil 7 7,99€ (-60%) Verificato DOOM 4,99€ (-75%) Verificato XCOM 2 4,99€ (-90%) Giocabile Little Nightmares 4,99€ (-75%) Verificato Celeste 4,99€ (-75%) Verificato Metal Gear Solid V 7,49€ (-75%) Verificato Prey 7,49€ (-75%) Verificato Ni No Kuni II 8,99€ (-85%) Verificato Road 96 9,98€ (-50%) Verificato F1 22 29,99€ (-50%) Verificato Hades 12,59€ (-40%) Verificato Outer Wilds 12,59€ (-40%) Verificato Horizon: Zero Dawn 19,99€ (-60%) Verificato Control Ultimate Ed. 9,99€ (-75%) Verificato Death Stranding DC 23,99€ (-40%) Verificato A Plague Tale: Innocence 15,99€ (-60%) Verificato Hellblade: Senua’s Sacrifice 7,49€ (-75%) Verificato

Sentitevi liberi di segnalare ulteriori sconti che avete adocchiato nei commenti, per farli notare anche ad altri videogiocatori!