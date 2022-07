Saints Row finalmente incontra… Master Chef!

Considerando che il mondo dei videogiochi è sempre più fitto, ogni tanto sappiamo che i publisher tentano iniziative diverse dal solito, per far scoprire agli appassionati le novità sui videogiochi che hanno in produzione. È decisamente il caso di Deep Silver e del suo Saints Row, per cui ha deciso di coinvolgere il fuoriclasse della cucina Stefano Callegaro, vincitore della quarta edizione di Master Chef Italia.

Sappiamo che il gioco ci porterà per le strade pericolose di Santo Ileso: così, allo chef è stato chiesto di provare a realizzare una ricetta che richiamasse lo street food del mondo di gioco.

Ciò con cui Callegaro è riemerso dal suo processo creativo è la boss tostada, che ora potete cucinare in sua compagnia.

È una notizia che potevamo pubblicare solo all’ora di pranzo, ovviamente, anche se chi vi scrive non ha un grande talento tra i fornelli (saranno stati gli anni da studentessa fuori sede e relativi menù, ndr). Se vi sentite molto più portati della sottoscritta, per gustare questa prelibatezza avrete bisogno di:

Carne di manzo macinata

Cipolla rossa

Avocado

Concentrato di pomodoro

Peperone giallo e rosso

Tortillas

Pomodoro ramato

Mix spezie messicano

Peperoncino

Fagioli rossi

Queso messicano

Aceto

Olio per friggere

Sale

Pepe

Per sapere come metterli insieme, c’è il video che vi proponiamo in embed poco sopra, dove è Callegaro stesso a spiegarvi come procedere. Il risultato sembra a tutti gli effetti piuttosto sfizioso.

La Boss Tostada di Stefano Callegaro

A proposito di Saints Row, vi ricordiamo che il gioco è in arrivo il 23 agosto su PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Se interessati, il gioco è in pre-order su Amazon al prezzo minimo garantito.

Nelle scorse settimane il nostro Nicolò Bicego vi ha raccontato le prime impressioni dopo alcuni incontri ravvicinati con il titolo e gli sviluppatori: in attesa di saperne di più, teniamo i fari puntati sul ritorno di questa IP.

Magari, perché no, sgranocchiando la Boss Tostada.