S.T.A.L.K.E.R. 2 segue Ubisoft: ecco gli NFT che vi trasformano in “metaumani”

Sembra proprio che Ubisoft non sia la sola compagnia intenzionato a introdurre gli NFT nei propri videogiochi: è infatti appena arrivato l’annuncio che anche l’imminente S.T.A.L.K.E.R. 2 seguirà l’esempio del publisher.

Gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2 hanno infatti svelato che anche il loro ultimo e attesissimo titolo introdurrà i controversi token non fungibili, che saranno già disponibili sul mercato nelle prossime settimane.

La notizia arriva pochi giorni dopo l’annuncio di Ubisoft Quartz, la piattaforma al momento sperimentata solo su Ghost Recon Breakpoint per poter vendere e acquistare NFT da utilizzare nei videogiochi.

Il reveal di questa feature è stato molto discutibili non solo per i giocatori, ma perfino per gli stessi sviluppatori, che hanno contestato fortemente la decisione di Ubisoft.

Come riportato da The Verge, GSC Game World ha infatti annunciato che presto i giocatori saranno in grado di «utilizzare la tecnologia blockchain per possedere un pezzo di S.T.A.L.K.E.R. 2», sotto forma di NFT.

Uno di questi permetterà perfino di diventare «il primo metaumano di sempre», che secondo gli sviluppatori sarebbe semplicemente un personaggio non giocabile renderizzato in alta qualità, giocando molto sulla terminologia del sempre più ambizioso metaverso.

La redazione di The Verge ha anche ricevuto una dichiarazione via mail da parte del CEO Evgeniy Grygorovych, che ha spiegato maggiormente nel dettaglio come funzionerà la trasformazione in metaumano tramite NFT:

«L’idea dell’NFT è di dare il diritto di ricreare l’identità del suo proprietario all’interno del gioco attraverso uno degli NPC. La persona dovrà venire nel nostro studio per una procedura di scansione dettagliata, dopodiché avremo tutto ciò che ci serve per farlo comparire come un personaggio del gioco».

GSC Game Worlds ha inoltre rassicurato i giocatori che gli NFT non forniranno alcun vantaggio o influenzeranno il gameplay in alcuna maniera, ma rimarranno soltanto oggetti cosmetici.

A maggior ragione, in molti si chiederanno certamente se era davvero necessario introdurre i token non fungibili su S.T.A.L.K.E.R. 2 o nei videogiochi in generale: non resta che aspettare e vedere come reagiranno i fan di fronte alla notizia.

Quel che appare certo, che piaccia o no, è che sempre più creatori sembrano interessati a voler sfruttare le blockchain: anche il papà di Fable, Peter Molyneux, ha presentato un nuovo gioco che promette di farvi diventare ricchi.