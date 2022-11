Rogue City è il gioco di Batman (dei fan) che i nostalgici ameranno

Alcuni modder stanno lavorando a una conversione completa di DOOM 2, che lo trasformerà essenzialmente in un gioco di Batman dedicato ai nostalgici.

In attesa del gioco dedicato alla Suicide Squad (che trovate in preorder su Amazon a ottimo prezzo) e al recente Gotham Knights, il mondo del Cavaliere Oscuro sembra non vedere all’orizzonte un nuovo gioco a lui dedicato.

Con la tragica morte di Kevin Conroy, il mondo è in lutto per la perdita di una delle voci più iconiche del Crociato incappucciato. Tuttavia, il mito non morirà mai così come il franchise di Batman.

Con numerosi adattamenti di videogiochi, per non parlare dei film e delle serie animate, l’industria è da sempre in grado di portarci tra le strade di Gotham City. Ora, però, è il turno di un fan game davvero retrò, come riportato anche da Game Rant.

Un gruppo di modder chiamato Team RayCast sta realizzando una mod chiamata “Rogue City“, un progetto di conversione completa di DOOM 2 che permetterà ai giocatori di assumere il ruolo di Batman.

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita, il trailer che trovate poco sotto mostra un po’ di quello che i giocatori possono aspettarsi, con sequenze che mostrano il Cavaliere Oscuro in varie location di Gotham, mentre abbatte orde di cattivi.

Sembra inoltre che la mod includerà molti dei più noti cattivi dell’eroe dei fumetti, tra cui Mr. Freeze, Harley Quinn e naturalmente il Joker.

Ci sono anche fasi che mostrano la possibilità di girare per la città con la Batmobile. In soldoni, sembra che sarà una mod interessante per i fan di Batman e del DOOM classico uscito nel 1994.

Se state facendo un pensierino verso Rogue City, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo, ma solo se siete coscienti di ciò che vi aspetta.

Restando in tema Batman, ricordiamo che da poco è stato anche il turno di Gotham Knights, il titolo d’azione dedicato alla leggendaria Bat-Family.