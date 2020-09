Rocket Arena, il Fortnite di EA è già gratis su PC: ecco come averlo

Annunciato e lanciato lo scorso luglio, Rocket Arena, il Fortnite di Electronic Arts che prometteva di dare una ventata d’aria fresca alla scena competitiva, è già gratis su PC.

Il gioco è stato pubblicato con un’uscita premium prima di vedere il suo prezzo crollare rapidamente fino a 4,99€ ed essere incluso in EA Play e EA Play Pro.

Oggi, i giocatori PC hanno una nuova chance per portarsi a casa lo shooter a base di razzi 3v3 senza spendere neppure un euro.

Grazie ad una speciale partnership, Rocket Arena è infatti disponibile gratis su Amazon Prime Gaming, la nuova denominazione di Twitch Prime.

Per ottenerlo vi basta essere abbonati ad Amazon Prime e riscattarlo attraverso l’apposita pagina, che tuttavia vi fornirà una key per Origin, non per Steam.

Su Steam, il gioco viaggia ad una media di 71 giocatori connessi simultaneamente negli ultimi 30 giorni, di certo non il risultato sperato al day one.

Resta da vedere se quest’ultima mossa disperata riuscirà a dare una mano al progetto Rocket Arena, che è tristemente vicino al viale del tramonto ora come ora.

Se siete interessati al gioco, potete sempre dare un’occhiata alla nostra recensione prima di riscattarlo gratuitamente.