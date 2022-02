Robert Pattinson scoprì l’amore con Tifa e Aerith, da Final Fantasy VII

Sono ormai tante le celebrità che hanno rivelato il loro amore per i videogiochi e il nuovo Batman, Robert Pattinson, è uno degli ultimi con Final Fantasy VII.

Il leggendario JRPG di Square-Enix ha stregato più di una generazione di videogiocatori, e di recente è tornato in forma smagliante con un remake.

L’attore classe 1986, che a brevissimo vestirà i panni di Batman in un nuovo lungometraggio, è uno di quelli che fu ammaliato dal fascino di Final Fantasy VII.

E, come molti ragazzi all’epoca, fu anche stregato da Tifa e Aerith, le due eroine nel party di Cloud che compongono il celeberrimo triangolo amoroso.

Robert Pattinson, che insieme a Kloe Kravitz (che interpreterà Catwoman) stanno affrontando in queste ore il press tour di The Batman, film in uscita il 4 marzo, ha svelato a sorpresa la sua passione per il settimo capitolo della fantasia finale.

Parlando di rapporti amorosi, una cosa che anche Bruce Wayne e Selina Kyle affronteranno nella loro storia, Pattinson ha svelato di essere stato follemente innamorato di Tifa e Aerith.

Come riporta IGN US, in una delle interviste per il film l’attore si è lasciato andare a ruota libera riguardo Final Fantasy VII.

“I was in love with Aeris & Tifa.” -robert pattinson about the Final Fantasy 7 love triangle pic.twitter.com/cnHmhpJmm7 — lo | (@_fangirlsociety) February 26, 2022

«Ero innamorato di Aeris e Tifa. È l’opzione delle ragazze… È un triangolo amoroso dove Aeris, o Aerith a seconda di quale verisone del gioco hai, è una ragazza veramente gentile che ha i superpoteri per guarire tutti e rendere il mondo un posto migliore. […] E Tifa è questa piccoletta sexy, è tipo una ladra e indossa queta gonna corta, e tu sei lì tipo “Non posso decidere!”»

Oltre al divertente siparietto della Kravitz, che sfotte amichevolmente Pattinson per il suo essersi perso in un argomento così banale, è interessante il giudizio che l’attore dà della sua esperienza con il gioco.

«Questo è il modo in cui ogni ragazzo che gioca impara cos’è l’amore…», conclude l’attore nel siparietto dell’intervista per The Batman.

Fa sempre piacere vedere come persone così in vista riescano a parlare in maniera così alta del videogioco, un po’ come fa Brie Larson con la sua grande passione per il mondo Nintendo.

E Pattinson non è certo il solo ad aver perso la testa (anche) per Aerith, visto che ci sono fan che hanno addirittura festeggiato il compleanno del personaggio.

Un personaggio che è al centro di una delle scene più iconiche della storia dei videogiochi, che forse vedremo nel sequel del remake.