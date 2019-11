Road to Black Friday #2: le offerte per i fan di Star Wars – Speciale

Il secondo appuntamento della nostra Road to Black Friday vogliamo dedicarlo interamente a Star Wars – un franchise che non ha bisogno di presentazioni e che, nel periodo più recente, ha catalizzato l’attenzione del grande pubblico con una nuova serie televisiva – tale The Mandalorian, per Disney+ – e con l’imminente Episodio IV: L’Ascesa di Skywalker. Come se ciò non bastasse, pochi giorni fa abbiamo accolto anche un nuovo videogioco ispirato alla saga di George Lucas, quel Star Wars: Jedi Fallen Order che è stato accolto con grande entusiasmo,

Insomma, sono giorni elettrizzanti per i fan di Star Wars e anche il Black Friday vuole metterci il suo zampino, stracciando i prezzi dei prodotti dedicati a Guerre Stellari. Non solo videogiochi, ma anche Blu-Ray e DVD, gli immancabili gadget e i giocattoli per i piccoli, aspiranti Jedi (o Sith?).

NB: i box con le offerte in embed da Amazon non riportano sempre l’ultimo prezzo aggiornato: quello effettivo è quello che specifichiamo nel testo dell’articolo.

1. Star Wars Jedi: Fallen Order

Non potevamo che inaugurare la nostra selezione con lui, il fortunato titolo di Respawn Entertainment.

Fortunato, perché il nostro Domenico ha deciso di promuovere Star Wars: Jedi Fallen Order con un sonoro 8.8/10, premiando la sua appagante formula action/adventure, le ambientazioni ispirate all’universo di riferimento e il comparto narrativo. Il successo del titolo targato Electronic Arts è stato riconosciuto anche sul lato vendite, divenendo il lancio digitale più venduto di sempre per un videogioco di Star Wars.

L’opera di Respawn, che riporta la firma di Stig Asmussen, è già in promozione su Amazon con uno sconto del 26% sulla versione standard per PS4 e Xbox One – gli utenti PC dovranno ‘accontentarsi’ di uno sconto del 19%. L’offerta più interessante, però, riguarda il bundle con Xbox One S (1TB), che al costo di circa 180 euro include la Deluxe Edition di Fallen Order, un mese di EA Access, uno di Xbox Live Gold e un altro mese di Xbox Game Pass.

A chi lo consigliamo : ai futuri cavalieri Jedi e agli amanti fan degli action/adventure

2. Star Wars: Trilogia Originale

Tra voi lettori, in questo momento, potrebbe annidarsi qualcuno che non avrà ancora avuto il piacere di scoprire la storica saga di Guerre Stellari. Per queste anime pie, e per i fan pronti per l’ennesimo rewatch, ci sono i cofanetti Blu-Ray e DVD contenenti i lungometraggi di Star Wars: noi consigliamo il bundle dedicato alla trilogia classica, le tre intramontabili pellicole dirette da George Lucas.

Il cofanetto DVD della trilogia originale è in promozione al 44% (13.99 euro), mentre è meno generoso lo sconto affibbiato al formato Blu-Ray – 28% per un prezzo finale pari a 15.19 euro. In entrambi i casi, si tratta di un’imperdibile occasione per recuperare tre cult della storia cinematografica o, più semplicemente, per arricchire la propria collezione home video.

Occhio a seguire l’ordine corretto per la visione dei film: per come la vediamo noi, è la trilogia originale il punto di partenza.

A chi lo consigliamo : ai fan sfegatati della saga e agli aspiranti tali

3. LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza

Abbiamo avuto una trilogia originale, seguita da una seconda trilogia composta da ben tre prequel, tutti dedicati alla leggendaria figura di Anakin Skywalker. Con la terza e ultima trilogia la staffetta passa alla giovane Rey, che vaga alla ricerca delle sue origini e che, ben presto, scoprirà di possedere il potere della Forza. Tra pochi giorni approderà nelle sale Episodio IX: L’ascesa di Skywalker e coglieremo tale occasione per scoprire come si concluderà la saga di Rey. Un ripassino di Episodio VII, dunque, non sarebbe una cattiva idea.

Certo, potreste rivedere il film diretto da J.J. Abrams, o impugnare il controller di Xbox One e PlayStation 4 e catapultarvi in una versione alternativa dell’universo di Star Wars, quello costruito con mattoncini colorati. LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza è il tie-in in salsa LEGO ispirato al primo film dell’ultima trilogia, reinterpretato attraverso il tradizionale, adorabile umorismo dei giochi di Traveller’s Tales.

La versione Xbox One del gioco pubblicato da Warner Bros. Games è attualmente disponibile a 13,99 euro, con un intrigante sconto del 77% sul prezzo di listino. Altrettanto conveniente è la versione PS4, in vendita a poco più di 19 euro.

A chi lo consigliamo : a chi sta amando la trilogia di Rey e co., ai fan dei giochi LEGO

4. LEGO Star Wars: la navetta di comando Kylo Ren

Restiamo negli ambiti di LEGO e della terza trilogia di Star Wars, questa volta con un prodotto dedicato al carismatico antagonista degli ultimi blockbuster. Parliamo ovviamente di Kylo Ren, maestro dei Cavalieri di Ren e temibile comandante del Primo Ordine. Sul grande schermo, il villain sfoggia una formidabile nave di comando che gli permette di spostarsi da un campo di battaglia all’altro – e di intimorire la Resistenza.

Grazie all’ennesimo, sbalorditivo set LEGO potremo toccare con mano lo shuttle di Kylo Ren, ovviamente in formato ridotto. Nella confezione troverete ben 1005 pezzi con cui assemblare la navetta, costruendone le grandi ali, la cabina di pilotaggio e la rampa di accesso; sono incluse anche sei mini-figure: l’immancabile Kylo Ren e la sua lightsaber, il Generale Pryde, un Sith Trooper, uno Stormtrooper e due cavalieri di Ren.

Potremmo consigliarlo ai fan più giovani di Star Wars, ma sappiamo benissimo che stregherà anche i più grandi – noi siamo i primi a desiderarlo.

A chi lo consigliamo : agli estimatori del temibile Kylo Ren e dei mattoncini danesi

5. Funko POP! di Star Wars

Che siate fan o meno dei Funko POP!, la collezione dedicata a Star Wars è semplicemente fantastica. Tra minifigure e bobblehead, le statuette targate Funko hanno conquistato milioni di persone in tutto il mondo, realizzando repliche in vinile dei personaggi più emblematici, provenienti dai franchise più disparati.

Nelle piccole scatole della serie Funko POP! troveremo, tra gli altri, i Porg, i teneri esserini introdotti nell’universo di Guerre Stellari da Episodio VII: Il Risveglio della Forza – da quel momento, il sottoscritto ha acquistato almeno una decina di gadget ispirati a questi animaletti. C’è anche Rey, in tutte le possibili varianti viste sul grande schermo, con o senza lightsaber, incavolata o meno. Insomma, ci sono proprio tutit.

Durante la settimana del Black Friday, Amazon propone una selezione di Funko POP! scontate del 40% – con prezzi che si aggirano intorno ai 9 euro, in media.