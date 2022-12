Risparmia il 15% sui tuoi videogiochi preferiti grazie a questo coupon

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare i vostri videogiochi preferiti risparmiando un ulteriore 15% rispettoa l prezzo, già scontato, applicato usualmente.

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Codice: FESTE22

Valore Coupon: 15%

Spesa min richiesta per ogni utilizzo: 15€

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 50€

Numero max di utilizzi per utente: 3

Sconto max totale ottenibile per utente: 150€

Inizio: 5 dicembre 2022 ore 9:00

Fine: 25 dicembre 2022 ore 23:59

Come riscattare il buono sconto:

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Usa il coupon in queste categorie di prodotti

Si tratta dell’occasione perfetta per regalarvi (o regalare) uno o più videogame in occasione delle festività natalizie. Il catalogo di eBay è davvero vastissimo e avete semplicemente l’imbarazzo della scelta. Applicando il codice FESTE22 in fase di checkout, utilizzabile fino ad un massimo di tre volte, potete usufruire di un ulteriore sconto del 15%. Ricordiamo che l’iniziativa sarà valida fino al prossimo 25 dicembre.

Ad esempio, potete portarvi a casa il recente Bayonetta 3 per Nintendo Switch al prezzo scontato di soli 44,84€, applicando il coupon FESTE22. Terzo capitolo della celeberrima serie, Bayonetta 3, oltre a Bayonetta, permetterà di vestire i panni della misteriosa Viola, la quale sembra essere collegata al passato di Bayonetta e soci. Ad impreziosire l’offerta ci sono dei personaggi, vecchi e nuovi, ancora più carismatici e potenti, insieme ad una colonna sonora allo stato dell’arte che gioca con le tracce classiche inserendole nei momenti migliori, e arrangiandole quando serve.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,5, abbiamo affermato che “Bayonetta 3 è il miglior titolo di PlatinumGames per creatività e messa in pratica di idee uniche lato gameplay. Una summa di ciò che di grandioso può fare lo studio nipponico, e questa saga, dal lato estetico e narrativo. Un’esibizione sontuosa di stile e sostanza, un terzo capitolo esplosivo di una serie che si mette elegantemente nel gradino più alto degli stylish action: un’Apoteosi perfetta“.

