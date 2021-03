Fortnite Stagione 6, ecco il trucco per l’energia infinita

È stato scoperto un nuovo glitch di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, il quale sarebbe in grado di offrire ai giocatori energia rigenerabile infinita durante le varie sfide online contro gli altri utenti.

Lo YouTuber OrangeGuy ha infatti scovato il modo per approfittarne (come spiegato nel video che trovate poco più in basso). Da quello che è possibile capire, il glitch richiede l’oggetto Slurp Mushroom.

Una volta entrati in possesso di un buon numero di funghi luminescenti, il giocatore deve cercare un bagno chimico e colpirlo fino a quando la barra di energia della struttura non sarà quasi del tutto esaurita.

Successivamente, sarà chiesto di mangiare un fungo ed entrare all’interno della toilette. Un amico dovrà a quel punto distruggere il WC e, se il processo è stato eseguito in maniera corretta, il giocatore principale vedrà rigenerare automaticamente la salute. Nel caso decideste di giocare in solitaria, vi basterà utilizzare una granata per fare saltare in aria il bagno chimico (il tempismo sarà però fondamentale).

Nel video, OrangeGuy avverte che i giocatori potrebbero dover eseguire la procedura un paio di volte per farla funzionare correttamente. Nota: una volta che la tempesta inizierà a fare danni di valore 5 o superiore, la velocità della rigenerazione non sarà più in grado di tenere alta la barra d’energia del giocatore.

Staremo a vedere se Epic Games deciderà di correggere il glitch nei prossimi giorni, evitando così ai vari combattenti di potersi facilmente ricaricare l’energia.

Fortnite è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch: il gioco non è più disponibile su AppStore e Google PlayStore da diversi mesi.