Riot Games svela i misteriosi nuovi giochi dal mondo di League of Legends

League of Legends continuerà la sua espansione al di fuori dei MOBA nel 2023, con Riot Games che ha cominciato a svelare i tre nuovi giochi appartenenti al franchise.

La piattaforma originale di Riot Games ha tanti stimoli per i giocatori, tra contenuti da acquistare (tramite i Riot Points acquistabili su Amazon) e adesso dei nuovi titoli.

Un percorso di espansione iniziato molti anni fa con la creazione dell’etichetta Riot Forge, deputata alla pubblicazione di prodotti sviluppati da terze parti.

Uno di questi era stato già vittima di leak qualche tempo fa ma ora, come spesso accade in questi casi, è arrivata la conferma ufficiale.

Riot Forge ha annunciato i piani definitivi per il 2023 con il trailer che vedete qui sopra, nel quale appaiono The Mageseeker: A League of Legend Story, Song of Nunu e Convergence.

Il primo è proprio l’oggetto del recente leak, un gioco di ruolo action in 2D in pixel art, ambientato a Demacia, uno dei tanti regni che si trovano a Runeterra, il mondo di League of Legends. Proprio come era emerso da leak, in The Mageseeker i giocatori assumeranno il ruolo di Sylas, uno dei tanti campioni di LoL e un abile utilizzatore di magia, mentre cerca vendetta contro coloro che lo hanno imprigionato.

Song Of Nunu è un’avventura single player ad opera di Tequila Works, già noto per Rime. Nei panni del giovane Nunu e il suo amico yeti Willump, la storia ci vedrà impegnati a trovare la madre del ragazzo.

Convergence, invece, ha come protagonista Ekko (comparso anche in Arcane di Netflix) e sembra essere una sorta di metroidvania 2D in cui ci saranno meccaniche legate al controllo del tempo, come i poteri del personaggio.

Riot Forge continua quindi l’espansione notevole del franchise di League of Legends con titoli che spaziano moltissimo dal genere MOBA.

Nel frattempo Riot Games sta lavorando comunque alle sue produzioni tra cui Valorant, del quale potrebbero arrivare presto delle nuove versioni.

Chissà che non possa risollevare le sorti dell’azienda, che di recente è stata costretta a far partire un’ondata di licenziamenti.